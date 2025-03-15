Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами - 15.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250315/lekarstva-855814551.html
Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами - 15.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T12:54+0300
2025-03-15T13:04+0300
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
https://1prime.ru/20250314/les-855787780.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_608f8567f6ba8a1b29c0ca9966eaf5bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
12:54 15.03.2025 (обновлено: 13:04 15.03.2025)
 
Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами

Правительство одобрило резервное обеспечение лекарствами пациентов с орфанными болезнями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Правительство увеличит финансирование борьбы с лесными пожарами на 30%
Вчера, 12:24
 
ОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала