https://1prime.ru/20250315/lekarstva-855814551.html

Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами

Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами - 15.03.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T12:54+0300

2025-03-15T12:54+0300

2025-03-15T13:04+0300

общество

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.

https://1prime.ru/20250314/les-855787780.html

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