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Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами - 15.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T12:54+0300
2025-03-15T12:54+0300
2025-03-15T13:04+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
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общество , рф
Правительство утвердило ввод резервного механизма обеспечения лекарствами
Правительство одобрило резервное обеспечение лекарствами пациентов с орфанными болезнями
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включенными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
Законопроект "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" был рассмотрен на заседании кабмина 13 марта.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
Правительство увеличит финансирование борьбы с лесными пожарами на 30%