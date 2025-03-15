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"Обязательно". Меркель дала Евросоюзу совет по взаимодействию с Россией - 15.03.2025, ПРАЙМ
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"Обязательно". Меркель дала Евросоюзу совет по взаимодействию с Россией
"Обязательно". Меркель дала Евросоюзу совет по взаимодействию с Россией - 15.03.2025, ПРАЙМ
"Обязательно". Меркель дала Евросоюзу совет по взаимодействию с Россией
Необходимо учитывать интересы Москвы в ходе международных дискуссий, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T12:38+0300
2025-03-15T12:38+0300
политика
россия
германия
ангела меркель
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Необходимо учитывать интересы Москвы в ходе международных дискуссий, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung."Рассуждать об интересах России нужно обязательно", - сказала она.Экс-глава правительства Германии также ответила на критику проекта "Северный поток — 2", отметив, что все решения следует рассматривать в контексте времени их принятия. Она рекомендовала вспомнить то время и призвала тех, кто имеет другую точку зрения, не говорить сразу, что тогда было принято неправильное решение, добавив, что, по крайней мере, она не приемлет этого для себя.Ранее Меркель высказывалась за использование дипломатических методов для урегулирования украинского конфликта, поддерживая увеличение военных расходов Германии, обсуждаемое в политических кругах страны.
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россия, германия, ангела меркель
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель
12:38 15.03.2025
 
"Обязательно". Меркель дала Евросоюзу совет по взаимодействию с Россией

Экс-канцлер Германии Меркель указала на необходимость учитывать интересы России

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкАнгела Меркель во время пресс-конференции
Ангела Меркель во время пресс-конференции - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Необходимо учитывать интересы Москвы в ходе международных дискуссий, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung.
"Рассуждать об интересах России нужно обязательно", - сказала она.
Экс-глава правительства Германии также ответила на критику проекта "Северный поток — 2", отметив, что все решения следует рассматривать в контексте времени их принятия. Она рекомендовала вспомнить то время и призвала тех, кто имеет другую точку зрения, не говорить сразу, что тогда было принято неправильное решение, добавив, что, по крайней мере, она не приемлет этого для себя.
Ранее Меркель высказывалась за использование дипломатических методов для урегулирования украинского конфликта, поддерживая увеличение военных расходов Германии, обсуждаемое в политических кругах страны.
Рейхстаг, Берлин, Германия
"Промывка мозгов". В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией
10:10
 
ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯАнгела Меркель
 
 
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