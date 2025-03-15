https://1prime.ru/20250315/merkel-855817957.html

Меркель неожиданно позитивно высказалась о России

Меркель неожиданно позитивно высказалась о России - 15.03.2025, ПРАЙМ

Меркель неожиданно позитивно высказалась о России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа. | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T18:37+0300

2025-03-15T18:37+0300

2025-03-15T18:37+0300

политика

ангела меркель

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа. "Россия - огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа", - заявила Меркель в интервью газете Berliner Zeitung. Однако это не означает, что Соединенные Штаты будут "делать одолжения" России, добавила она. По словам Меркель, в первую очередь Трамп стремится к достижению интересов США, напомнив о лозунге Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA). При этом экс-канцлер заявила, что не стоит забывать и об интересах России. "Необходимо допускать обсуждение интересов России", - сказала она.

https://1prime.ru/20250206/merkel-854711715.html

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ангела меркель, россия, дональд трамп