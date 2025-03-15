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Меркель неожиданно позитивно высказалась о России - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Меркель неожиданно позитивно высказалась о России
Меркель неожиданно позитивно высказалась о России - 15.03.2025, ПРАЙМ
Меркель неожиданно позитивно высказалась о России
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T18:37+0300
2025-03-15T18:37+0300
политика
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа. "Россия - огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа", - заявила Меркель в интервью газете Berliner Zeitung. Однако это не означает, что Соединенные Штаты будут "делать одолжения" России, добавила она. По словам Меркель, в первую очередь Трамп стремится к достижению интересов США, напомнив о лозунге Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA). При этом экс-канцлер заявила, что не стоит забывать и об интересах России. "Необходимо допускать обсуждение интересов России", - сказала она.
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ангела меркель, россия, дональд трамп
Политика, Ангела Меркель, РОССИЯ, Дональд Трамп
18:37 15.03.2025
 
Меркель неожиданно позитивно высказалась о России

Меркель: Россия - огромная и сильная страна, вызывающая восхищение у Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа.
"Россия - огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа", - заявила Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.
Однако это не означает, что Соединенные Штаты будут "делать одолжения" России, добавила она.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Меркель выступила с дерзким призывом в отношении России
6 февраля, 09:27
По словам Меркель, в первую очередь Трамп стремится к достижению интересов США, напомнив о лозунге Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA). При этом экс-канцлер заявила, что не стоит забывать и об интересах России. "Необходимо допускать обсуждение интересов России", - сказала она.
 
ПолитикаАнгела МеркельРОССИЯДональд Трамп
 
 
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