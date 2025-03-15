https://1prime.ru/20250315/merkel-855818152.html

Меркель ответила на вопрос о перепалке Трампа с Зеленским

Меркель ответила на вопрос о перепалке Трампа с Зеленским - 15.03.2025, ПРАЙМ

Меркель ответила на вопрос о перепалке Трампа с Зеленским

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что было бы лучше, если бы она не видела "угнетающую" перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T18:41+0300

2025-03-15T18:41+0300

2025-03-15T18:43+0300

политика

ангела меркель

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что было бы лучше, если бы она не видела "угнетающую" перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во время их встречи в Белом доме. "Я не хочу это все комментировать. Я скажу только, что предпочла бы не видеть этой встречи, особенно если учесть, что ее видели по всей России, в том числе и президент (России Владимир - ред.) Путин", - заявила она в интервью газете Berliner Zeitung. Меркель назвала встречу "очень угнетающей" и подчеркнула, что больше никогда не хотела бы стать свидетелем чего-то подобного. Она не ответила на вопрос о том, повлияло ли на исход встречи решение Зеленского вести переговоры на английском, однако рассказала, что на посту канцлера всегда общалась с зарубежными коллегами на родном языке через переводчика. "Когда я еще не была канцлером Германии, я говорила по-английски, потому что американцы позитивно к этому относятся и потому что это быстрее, а потом хитрые журналисты, которые учились в Америке или Англии, указывали мне на ошибки в предлогах. Собственно, с тех пор я всегда говорила по-немецки на публике", - сказала Меркель. В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://1prime.ru/20250311/tramp-855686024.html

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ангела меркель, дональд трамп, владимир зеленский