https://1prime.ru/20250315/metall-855815551.html

Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам

Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам - 15.03.2025, ПРАЙМ

Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выразил заинтересованность в потенциальном соглашении с американским... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T14:24+0300

2025-03-15T14:24+0300

2025-03-15T14:24+0300

экономика

милорад додик

мировая экономика

сша

дональд трамп

республика сербская

https://cdnn.1prime.ru/img/83821/08/838210860_0:0:2793:1571_1920x0_80_0_0_86f6d018493a0d561bcb802de96a2179.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выразил заинтересованность в потенциальном соглашении с американским бизнесменом Дональдом Трампом в области добычи редкоземельных металлов."В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом", - рассказал Додик в интервью изданию American Conservative. Глава РС подчеркнул готовность предоставить доступ к месторождениям компаниям, отобранным командой Трампа, если соглашение будет достигнуто.Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии в 1992 году, что привело к вооруженному конфликту между различными этническими группами. Война завершилась в 1995 году подписанием Дейтонского соглашения, в результате которого было создано сложное государственное устройство, включающее Федерацию БиГ, Республику Сербскую и округ Брчко. Управление государством осуществляется президиумом, состоящим из представителей сербов, хорватов и бошняков.

https://1prime.ru/20250312/dodik-855697651.html

сша

республика сербская

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

милорад додик, мировая экономика, сша, дональд трамп, республика сербская