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Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам
Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам - 15.03.2025, ПРАЙМ
Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам
Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выразил заинтересованность в потенциальном соглашении с американским... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T14:24+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выразил заинтересованность в потенциальном соглашении с американским бизнесменом Дональдом Трампом в области добычи редкоземельных металлов."В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом", - рассказал Додик в интервью изданию American Conservative. Глава РС подчеркнул готовность предоставить доступ к месторождениям компаниям, отобранным командой Трампа, если соглашение будет достигнуто.Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии в 1992 году, что привело к вооруженному конфликту между различными этническими группами. Война завершилась в 1995 году подписанием Дейтонского соглашения, в результате которого было создано сложное государственное устройство, включающее Федерацию БиГ, Республику Сербскую и округ Брчко. Управление государством осуществляется президиумом, состоящим из представителей сербов, хорватов и бошняков.
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милорад додик, мировая экономика, сша, дональд трамп, республика сербская
Экономика, Милорад Додик, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Республика Сербская
Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам
Президент РС Додик заявил, что заинтересован в сделке по редкоземельным металлам с Трампом
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выразил заинтересованность в потенциальном соглашении с американским бизнесменом Дональдом Трампом в области добычи редкоземельных металлов.
"В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом", - рассказал Додик в интервью изданию American Conservative.
Глава РС подчеркнул готовность предоставить доступ к месторождениям компаниям, отобранным командой Трампа, если соглашение будет достигнуто.
Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии в 1992 году, что привело к вооруженному конфликту между различными этническими группами. Война завершилась в 1995 году подписанием Дейтонского соглашения, в результате которого было создано сложное государственное устройство, включающее Федерацию БиГ, Республику Сербскую и округ Брчко. Управление государством осуществляется президиумом, состоящим из представителей сербов, хорватов и бошняков.
Прокуратура БиГ постановила задержать президента РС Додика