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Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам
Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам - 15.03.2025, ПРАЙМ
Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам
Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выразил заинтересованность в потенциальном соглашении с американским... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T14:24+0300
2025-03-15T14:24+0300
экономика
милорад додик
мировая экономика
сша
дональд трамп
республика сербская
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выразил заинтересованность в потенциальном соглашении с американским бизнесменом Дональдом Трампом в области добычи редкоземельных металлов."В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом", - рассказал Додик в интервью изданию American Conservative. Глава РС подчеркнул готовность предоставить доступ к месторождениям компаниям, отобранным командой Трампа, если соглашение будет достигнуто.Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии в 1992 году, что привело к вооруженному конфликту между различными этническими группами. Война завершилась в 1995 году подписанием Дейтонского соглашения, в результате которого было создано сложное государственное устройство, включающее Федерацию БиГ, Республику Сербскую и округ Брчко. Управление государством осуществляется президиумом, состоящим из представителей сербов, хорватов и бошняков.
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милорад додик, мировая экономика, сша, дональд трамп, республика сербская
Экономика, Милорад Додик, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Республика Сербская
14:24 15.03.2025
 
Республика Сербская предложила США партнерство по редкоземельным металлам

Президент РС Додик заявил, что заинтересован в сделке по редкоземельным металлам с Трампом

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик выразил заинтересованность в потенциальном соглашении с американским бизнесменом Дональдом Трампом в области добычи редкоземельных металлов.
"В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом", - рассказал Додик в интервью изданию American Conservative.
Глава РС подчеркнул готовность предоставить доступ к месторождениям компаниям, отобранным командой Трампа, если соглашение будет достигнуто.
Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии в 1992 году, что привело к вооруженному конфликту между различными этническими группами. Война завершилась в 1995 году подписанием Дейтонского соглашения, в результате которого было создано сложное государственное устройство, включающее Федерацию БиГ, Республику Сербскую и округ Брчко. Управление государством осуществляется президиумом, состоящим из представителей сербов, хорватов и бошняков.
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Прокуратура БиГ постановила задержать президента РС Додика
12 марта, 11:23
 
ЭкономикаМилорад ДодикМировая экономикаСШАДональд ТрампРеспублика Сербская
 
 
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