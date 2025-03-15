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В Москве восстановили движение трамваев на Большой Черемушкинской улице

В Москве восстановили движение трамваев на Большой Черемушкинской улице - 15.03.2025, ПРАЙМ

В Москве восстановили движение трамваев на Большой Черемушкинской улице

Движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице в Москве, которое было остановлено из-за аварии на линии, восстановлено, сообщил столичный департамент... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T06:30+0300

2025-03-15T06:30+0300

2025-03-15T06:30+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице в Москве, которое было остановлено из-за аварии на линии, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. В пятницу корреспондент РИА Новости передал, что движение трамваев на юго-западе Москвы остановлено из-за аварии на линии на улице Большая Черемушкинская. Представитель аварийных служб на месте уточнял, что авария произошла из-за треснувшего близ транспортных путей дерева. "Восстановлено движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице", - говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что порывы ветра в Москве достигли штормовых 24 метров в секунду.

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