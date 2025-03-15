Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве восстановили движение трамваев на Большой Черемушкинской улице - 15.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250315/moskva-855811199.html
В Москве восстановили движение трамваев на Большой Черемушкинской улице
В Москве восстановили движение трамваев на Большой Черемушкинской улице - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Москве восстановили движение трамваев на Большой Черемушкинской улице
Движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице в Москве, которое было остановлено из-за аварии на линии, восстановлено, сообщил столичный департамент... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T06:30+0300
2025-03-15T06:30+0300
бизнес
россия
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855811199.jpg?1742009429
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице в Москве, которое было остановлено из-за аварии на линии, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. В пятницу корреспондент РИА Новости передал, что движение трамваев на юго-западе Москвы остановлено из-за аварии на линии на улице Большая Черемушкинская. Представитель аварийных служб на месте уточнял, что авария произошла из-за треснувшего близ транспортных путей дерева. "Восстановлено движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице", - говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что порывы ветра в Москве достигли штормовых 24 метров в секунду.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
06:30 15.03.2025
 
В Москве восстановили движение трамваев на Большой Черемушкинской улице

На Большой Черемушкинской улице в Москве восстановили движение трамваев

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице в Москве, которое было остановлено из-за аварии на линии, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта.
В пятницу корреспондент РИА Новости передал, что движение трамваев на юго-западе Москвы остановлено из-за аварии на линии на улице Большая Черемушкинская. Представитель аварийных служб на месте уточнял, что авария произошла из-за треснувшего близ транспортных путей дерева.
"Восстановлено движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице", - говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что порывы ветра в Москве достигли штормовых 24 метров в секунду.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала