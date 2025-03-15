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Эксперт рассказал о новой тактике мошенников при взломе аккаунтов россиян
Эксперт рассказал о новой тактике мошенников при взломе аккаунтов россиян - 15.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о новой тактике мошенников при взломе аккаунтов россиян
Использование одноразовых кодов и двухфакторной аутентификации для защиты аккаунтов привело к значительному снижению попыток взлома путем подбора пароля, сейчас | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T08:59+0300
2025-03-15T08:59+0300
2025-03-15T08:59+0300
технологии
мтс
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Использование одноразовых кодов и двухфакторной аутентификации для защиты аккаунтов привело к значительному снижению попыток взлома путем подбора пароля, сейчас на этот метод приходится не более 10% атак, в то время как в 2020 году он составлял до 40%. Об этом рассказал РИА Новости руководитель центра бесшовности "МТС ID" Роман Аникушин. "Сервисы все чаще используют одноразовые смс-коды, бесшовную и двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Это привело к тому, что прежний метод "брутфорса" (подбора пароля) почти перестал использоваться мошенниками. ... В 2020 году перебор паролей был самым популярным методом взлома аккаунтов, и на него приходилось до 40% атак, а сейчас - не более 10%", - сообщил эксперт. По его словам, из-за этого злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии, направленные на получение кодов непосредственно от пользователей.Эксперт подчеркивает, что получение одноразового кода сигнализирует о попытке входа в аккаунт или привязки номера телефона к новой учетной записи. Важно помнить, что этот код нельзя передавать никому, даже представляющимся сотрудниками банка или службой поддержки.
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технологии, мтс
Эксперт рассказал о новой тактике мошенников при взломе аккаунтов россиян
Эксперт Аникушин: мошенники редко используют подбор паролей для взлома аккаунтов
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Использование одноразовых кодов и двухфакторной аутентификации для защиты аккаунтов привело к значительному снижению попыток взлома путем подбора пароля, сейчас на этот метод приходится не более 10% атак, в то время как в 2020 году он составлял до 40%. Об этом рассказал РИА Новости руководитель центра бесшовности "МТС ID" Роман Аникушин.
"Сервисы все чаще используют одноразовые смс-коды, бесшовную и двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Это привело к тому, что прежний метод "брутфорса" (подбора пароля) почти перестал использоваться мошенниками. ... В 2020 году перебор паролей был самым популярным методом взлома аккаунтов, и на него приходилось до 40% атак, а сейчас - не более 10%", - сообщил эксперт.
По его словам, из-за этого злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии, направленные на получение кодов непосредственно от пользователей.
Эксперт подчеркивает, что получение одноразового кода сигнализирует о попытке входа в аккаунт или привязки номера телефона к новой учетной записи. Важно помнить, что этот код нельзя передавать никому, даже представляющимся сотрудниками банка или службой поддержки.
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