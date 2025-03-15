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Эксперт рассказал о новой тактике мошенников при взломе аккаунтов россиян

Эксперт рассказал о новой тактике мошенников при взломе аккаунтов россиян - 15.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о новой тактике мошенников при взломе аккаунтов россиян

Использование одноразовых кодов и двухфакторной аутентификации для защиты аккаунтов привело к значительному снижению попыток взлома путем подбора пароля, сейчас | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T08:59+0300

2025-03-15T08:59+0300

2025-03-15T08:59+0300

технологии

мтс

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Использование одноразовых кодов и двухфакторной аутентификации для защиты аккаунтов привело к значительному снижению попыток взлома путем подбора пароля, сейчас на этот метод приходится не более 10% атак, в то время как в 2020 году он составлял до 40%. Об этом рассказал РИА Новости руководитель центра бесшовности "МТС ID" Роман Аникушин. "Сервисы все чаще используют одноразовые смс-коды, бесшовную и двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Это привело к тому, что прежний метод "брутфорса" (подбора пароля) почти перестал использоваться мошенниками. ... В 2020 году перебор паролей был самым популярным методом взлома аккаунтов, и на него приходилось до 40% атак, а сейчас - не более 10%", - сообщил эксперт. По его словам, из-за этого злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии, направленные на получение кодов непосредственно от пользователей.Эксперт подчеркивает, что получение одноразового кода сигнализирует о попытке входа в аккаунт или привязки номера телефона к новой учетной записи. Важно помнить, что этот код нельзя передавать никому, даже представляющимся сотрудниками банка или службой поддержки.

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технологии, мтс