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МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в убийстве Ганула - 15.03.2025, ПРАЙМ
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МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в убийстве Ганула
МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в убийстве Ганула - 15.03.2025, ПРАЙМ
МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в убийстве Ганула
Добавлена информация (четвертый абзац) | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T00:02+0300
2025-03-15T00:02+0300
общество
россия
одесса
украина
москва
алексей гончаренко
мвд
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Добавлена информация (четвертый абзац) МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве радикального украинского националиста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула. Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили Демьяна Ганула. "Подозреваемый в убийстве задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие", - написал Клименко в Telegram-канале. Позднее украинское издание "Страна.ua" опубликовало фото подозреваемого в убийстве Ганула, которого задержала полиция. На снимках изображен мужчина, похожий на человека, попавшего на камеры наблюдения, установленные рядом с местом убийства. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор" (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , россия, одесса, украина, москва, алексей гончаренко, мвд
Общество , РОССИЯ, Одесса, УКРАИНА, МОСКВА, Алексей Гончаренко, МВД
00:02 15.03.2025
 
МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в убийстве Ганула

МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в убийстве националиста Ганула

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Добавлена информация (четвертый абзац)
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве радикального украинского националиста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула.
Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили Демьяна Ганула.
"Подозреваемый в убийстве задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие", - написал Клименко в Telegram-канале.
Позднее украинское издание "Страна.ua" опубликовало фото подозреваемого в убийстве Ганула, которого задержала полиция. На снимках изображен мужчина, похожий на человека, попавшего на камеры наблюдения, установленные рядом с местом убийства.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор" (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
 
ОбществоРОССИЯОдессаУКРАИНАМОСКВААлексей ГончаренкоМВД
 
 
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