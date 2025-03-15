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Адвокат предупредила о скрытых долгах при вступлении в наследство

Адвокат предупредила о скрытых долгах при вступлении в наследство - 15.03.2025, ПРАЙМ

Адвокат предупредила о скрытых долгах при вступлении в наследство

Нотариус с 24 ноября 2025 года будет обязан направлять запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) для получения информации о кредитной истории... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T02:02+0300

2025-03-15T02:02+0300

2025-03-15T02:02+0300

недвижимость

бизнес

адвокат

наследство

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Нотариус с 24 ноября 2025 года будет обязан направлять запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) для получения информации о кредитной истории наследодателя в течение трех рабочих дней с момента открытия наследственного дела. Но это не поможет выявить все скрытые долги наследодателя, рассказала агентству “Прайм” адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Татьяна Овцынова.Затем нотариус также в электронном виде получит сведения из бюро кредитных историй (БКИ) и известит наследников о наличии или отсутствии кредитных обязательств наследодателя (Федеральный закон от 23 ноября 2024 г. № 407-ФЗ)."Вступление в наследство нецелесообразно, если размер долгов наследодателя значительно превышает стоимость наследственного имущества. Тогда для наследников выгоднее отказаться от наследства, чтобы не выплачивать долги за счет наследственного имущества", - говорит эксперт.Особенно важно проводить проверку долгов наследодателя, если наследник - несовершеннолетний ребенок, так как принятие наследства с долгами может привести к ухудшению его положения.На сегодняшний день в России отсутствует единый реестр кредиторов, в связи с чем наследники вынуждены просить нотариуса направлять запросы в банки в рамках ведения наследственного дела.Однако информация может поступить нотариусу по истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя, когда наследник уже не сможет отозвать заявление о принятии наследства, или банк может злоупотреблять своими правами и не предоставить полную информацию о долгах нотариусу.В связи с этим юрист рекомендует использовать дополнительные методы поиска информации о долгах наследодателя. Важно внимательно проанализировать документы наследодателя, в том числе на предмет наличия договоров займа в простой письменной форме, провести поиск по базе Службы судебных приставов, Единому федеральному реестру юридически значимых сведений, порталу арбитражных судов и судов общей юрисдикции, – здесь можно найти информацию об обязательствах, которая в БКИ не содержится.Например, задолженность по коммунальным платежам или уплате налогов. "Вся информация в совокупности поможет оценить реальных размер долгов и определиться наследнику: принимать наследство или отказаться от него", - заключила Овцынова.

https://1prime.ru/20250212/nasledstvo-854847237.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, адвокат, наследство