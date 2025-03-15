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"Когнитивная война". Россиян призвали не верить сообщениям о слабости НАТО

"Когнитивная война". Россиян призвали не верить сообщениям о слабости НАТО - 15.03.2025, ПРАЙМ

"Когнитивная война". Россиян призвали не верить сообщениям о слабости НАТО

У россиян целенаправленно создают впечатление, что НАТО якобы находится на грани распада. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом "Союзное вече" высказал... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T20:12+0300

2025-03-15T20:12+0300

2025-03-15T21:22+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. У россиян целенаправленно создают впечатление, что НАТО якобы находится на грани распада. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом "Союзное вече" высказал военный эксперт Александр Артамонов.По его мнению, не стоит верить тем, кто заявляет, что резидент США Дональд Трамп хочет выйти из НАТО, поскольку Трамп выступает как раз за усиление альянса, так же, как и президент Франции Эммануэль Макрон. Когда французский лидер несколько лет назад заявлял о смерти головного мозга НАТО, он, как считает эксперт, имел в виду "усиление НАТО за счет европейской компоненты". У россиян целенаправленно создают ложное впечатление, что НАТО якобы находится на грани распада, уверен Артамонов."Это метод когнитивной подрывной войны. Это специальное расхолаживание людей, чтобы они почувствовали, что, казалось бы, мир близок. А страшнее нет, когда вы опустите оружие в тот момент, когда ваш враг вооружен до зубов, и готов вам нанести удар", - предупреждает эксперт. Я это расцениваю именно как продолжение военных действий только в психологическом поле. Смотрите, что произошло в результате. Европа получила желаемое, а именно оборонные контракты. А именно этого хотел Макрон как поставщик. На территории Европы около 60 тысяч солдат, а европейская армия обладает мобилизационными возможностями в два миллиона человек. И научиться воевать они могут очень быстро, при условии, что они проводили ротацию своего офицерского состава в ВСУ, вбирали боевой опыт и готовили собственные кадры", – добавил эксперт.

https://1prime.ru/20250308/nato-855597699.html

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россия, нато, экспертное мнение