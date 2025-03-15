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В ОАЭ 80 участников ОПГ приговорены к пожизненному заключению
В ОАЭ 80 участников ОПГ приговорены к пожизненному заключению - 15.03.2025, ПРАЙМ
В ОАЭ 80 участников ОПГ приговорены к пожизненному заключению
Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил 80 участников организованной преступной группировки к различным срокам заключения, включая пожизненное,... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T00:41+0300
2025-03-15T00:41+0300
2025-03-15T00:41+0300
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ДУБАЙ, 15 мар - ПРАЙМ. Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил 80 участников организованной преступной группировки к различным срокам заключения, включая пожизненное, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Отмечается, что 18 человек были приговорены к пожизненному заключению, 46 человек - к пятнадцатилетнему заключению и 16 человек - к пятилетнему заключению и штрафу в один миллион дирхамов ОАЭ (272 тысячи долларов США).
Генпрокуратура ОАЭ ранее выдвинула осужденным обвинения в совершении "преступлений, угрожающих национальной безопасности, государственному устройству и общественному порядку".
Отмечается, что преступная группировка "установила свое господство" в некоторых районах, где занималась запугиванием и вымогательством с применением оружия, а также "отмыванием" своих незаконных доходов.
Национальности осужденных не сообщаются.
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общество , оаэ, абу-даби, сша
Экономика, Общество , ОАЭ, Абу-Даби, США
В ОАЭ 80 участников ОПГ приговорены к пожизненному заключению
WAM: в ОАЭ 80 участников ОПГ приговорены к пожизненному заключению
ДУБАЙ, 15 мар - ПРАЙМ. Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил 80 участников организованной преступной группировки к различным срокам заключения, включая пожизненное, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Отмечается, что 18 человек были приговорены к пожизненному заключению, 46 человек - к пятнадцатилетнему заключению и 16 человек - к пятилетнему заключению и штрафу в один миллион дирхамов ОАЭ (272 тысячи долларов США).
Генпрокуратура ОАЭ ранее выдвинула осужденным обвинения в совершении "преступлений, угрожающих национальной безопасности, государственному устройству и общественному порядку".
Отмечается, что преступная группировка "установила свое господство" в некоторых районах, где занималась запугиванием и вымогательством с применением оружия, а также "отмыванием" своих незаконных доходов.
Национальности осужденных не сообщаются.