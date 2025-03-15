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Энергетический объект поврежден в Одесской области

Энергетический объект поврежден в Одесской области - 15.03.2025, ПРАЙМ

Энергетический объект поврежден в Одесской области

Энергетический объект поврежден в Одесской области, в результате обесточен город Черноморск, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T00:44+0300

2025-03-15T00:44+0300

2025-03-15T00:44+0300

энергетика

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Одесской области, в результате обесточен город Черноморск, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск. ... Над ликвидацией работают все службы", - написал Кипер в Telegram-канале. Ранее украинский "24-й канал" сообщал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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