https://1prime.ru/20250315/obekt-855809823.html
Энергетический объект поврежден в Одесской области
Энергетический объект поврежден в Одесской области - 15.03.2025, ПРАЙМ
Энергетический объект поврежден в Одесской области
Энергетический объект поврежден в Одесской области, в результате обесточен город Черноморск, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T00:44+0300
2025-03-15T00:44+0300
2025-03-15T00:44+0300
энергетика
экономика
газ
москва
одесса
рф
дмитрий песков
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855809823.jpg?1741988657
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Одесской области, в результате обесточен город Черноморск, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск. ... Над ликвидацией работают все службы", - написал Кипер в Telegram-канале.
Ранее украинский "24-й канал" сообщал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
москва
одесса
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, москва, одесса, рф, дмитрий песков, всу
Энергетика, Экономика, Газ, МОСКВА, Одесса, РФ, Дмитрий Песков, ВСУ
Энергетический объект поврежден в Одесской области
Глава Одесской ОВА Кипер: энергообъект поврежден в Одесской области
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Одесской области, в результате обесточен город Черноморск, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск. ... Над ликвидацией работают все службы", - написал Кипер в Telegram-канале.
Ранее украинский "24-й канал" сообщал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.