https://1prime.ru/20250315/obem-855809549.html
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6%
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% - 15.03.2025, ПРАЙМ
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6%
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% относительно показателя годом ранее, до 126,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T00:26+0300
2025-03-15T00:26+0300
2025-03-15T00:26+0300
финансы
бизнес
россия
москва
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855809549.jpg?1741987571
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% относительно показателя годом ранее, до 126,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"Взносы по страхованию имущества граждан в 2024 году выросли на 7,6% г/г, до 126,2 миллиарда рублей. Основной вклад в динамику этого вида страхования внес сегмент страхования строений граждан, где наблюдались расширение спроса и рост стоимости страховой защиты", - отмечается в материалах.
"Выплаты по страхованию имущества граждан по итогам 2024 года выросли на две трети. Более половины прироста выплат пришлось на выплаты по страховым случаям, связанным со стихийными бедствиями. В результате доля выплат по таким страховым случаям в общем объеме выплат по страхованию имущества граждан составила 25%", - указывает ЦБ.
Это объясняется выплатами по компенсации ущерба от наводнений в результате весеннего паводка в 39 регионах Российской Федерации – значительная доля возмещения пришлась на Приволжский и Уральский федеральные округа. Еще 27% совокупных выплат – на страховые случаи, связанные с пожарами, 14% – на страховые случаи, связанные с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей, говорится там же.
Рынок страхования грузов по итогам 2024 года увеличился почти на треть относительно показателя годом ранее, до 52,4 миллиарда рублей. Росту взносов в том числе способствовали рост объемов перевозок, изменение логистических цепочек, приводящее к удлинению маршрутов, и увеличение стоимости перевозимых грузов, добавляется там же.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, россия, москва, банк россия, банк россии
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, банк Россия, Банк России
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6%
ЦБ: объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6%
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% относительно показателя годом ранее, до 126,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"Взносы по страхованию имущества граждан в 2024 году выросли на 7,6% г/г, до 126,2 миллиарда рублей. Основной вклад в динамику этого вида страхования внес сегмент страхования строений граждан, где наблюдались расширение спроса и рост стоимости страховой защиты", - отмечается в материалах.
"Выплаты по страхованию имущества граждан по итогам 2024 года выросли на две трети. Более половины прироста выплат пришлось на выплаты по страховым случаям, связанным со стихийными бедствиями. В результате доля выплат по таким страховым случаям в общем объеме выплат по страхованию имущества граждан составила 25%", - указывает ЦБ.
Это объясняется выплатами по компенсации ущерба от наводнений в результате весеннего паводка в 39 регионах Российской Федерации – значительная доля возмещения пришлась на Приволжский и Уральский федеральные округа. Еще 27% совокупных выплат – на страховые случаи, связанные с пожарами, 14% – на страховые случаи, связанные с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей, говорится там же.
Рынок страхования грузов по итогам 2024 года увеличился почти на треть относительно показателя годом ранее, до 52,4 миллиарда рублей. Росту взносов в том числе способствовали рост объемов перевозок, изменение логистических цепочек, приводящее к удлинению маршрутов, и увеличение стоимости перевозимых грузов, добавляется там же.