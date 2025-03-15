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Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6%
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% - 15.03.2025, ПРАЙМ
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6%
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% относительно показателя годом ранее, до 126,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T00:26+0300
2025-03-15T00:26+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% относительно показателя годом ранее, до 126,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "Взносы по страхованию имущества граждан в 2024 году выросли на 7,6% г/г, до 126,2 миллиарда рублей. Основной вклад в динамику этого вида страхования внес сегмент страхования строений граждан, где наблюдались расширение спроса и рост стоимости страховой защиты", - отмечается в материалах. "Выплаты по страхованию имущества граждан по итогам 2024 года выросли на две трети. Более половины прироста выплат пришлось на выплаты по страховым случаям, связанным со стихийными бедствиями. В результате доля выплат по таким страховым случаям в общем объеме выплат по страхованию имущества граждан составила 25%", - указывает ЦБ. Это объясняется выплатами по компенсации ущерба от наводнений в результате весеннего паводка в 39 регионах Российской Федерации – значительная доля возмещения пришлась на Приволжский и Уральский федеральные округа. Еще 27% совокупных выплат – на страховые случаи, связанные с пожарами, 14% – на страховые случаи, связанные с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей, говорится там же. Рынок страхования грузов по итогам 2024 года увеличился почти на треть относительно показателя годом ранее, до 52,4 миллиарда рублей. Росту взносов в том числе способствовали рост объемов перевозок, изменение логистических цепочек, приводящее к удлинению маршрутов, и увеличение стоимости перевозимых грузов, добавляется там же.
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192
40
192
40
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финансы, бизнес, россия, москва, банк россия, банк россии
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, банк Россия, Банк России
00:26 15.03.2025
 
Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6%

ЦБ: объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6%

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Объем премий по страхованию имущества россиян в 2024 году вырос на 7,6% относительно показателя годом ранее, до 126,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"Взносы по страхованию имущества граждан в 2024 году выросли на 7,6% г/г, до 126,2 миллиарда рублей. Основной вклад в динамику этого вида страхования внес сегмент страхования строений граждан, где наблюдались расширение спроса и рост стоимости страховой защиты", - отмечается в материалах.
"Выплаты по страхованию имущества граждан по итогам 2024 года выросли на две трети. Более половины прироста выплат пришлось на выплаты по страховым случаям, связанным со стихийными бедствиями. В результате доля выплат по таким страховым случаям в общем объеме выплат по страхованию имущества граждан составила 25%", - указывает ЦБ.
Это объясняется выплатами по компенсации ущерба от наводнений в результате весеннего паводка в 39 регионах Российской Федерации – значительная доля возмещения пришлась на Приволжский и Уральский федеральные округа. Еще 27% совокупных выплат – на страховые случаи, связанные с пожарами, 14% – на страховые случаи, связанные с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей, говорится там же.
Рынок страхования грузов по итогам 2024 года увеличился почти на треть относительно показателя годом ранее, до 52,4 миллиарда рублей. Росту взносов в том числе способствовали рост объемов перевозок, изменение логистических цепочек, приводящее к удлинению маршрутов, и увеличение стоимости перевозимых грузов, добавляется там же.
 
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