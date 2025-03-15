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Орбан раскрыл истинные планы Евросоюза по Украине

Орбан раскрыл истинные планы Евросоюза по Украине - 15.03.2025, ПРАЙМ

Орбан раскрыл истинные планы Евросоюза по Украине

Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T15:22+0300

2025-03-15T15:22+0300

2025-03-15T15:34+0300

политика

виктор орбан

евросоюз

украина

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БУДАПЕШТ, 15 мар - ПРАЙМ. Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Выступая на праздновании годовщины начала антигабсбургской революции 1848-49 годов, Орбан заявил, что сейчас империей, которая претендует на свободу венгров, является "брюссельская", поскольку "Брюссель злоупотребляет своей властью так же, как это сделала в прежние времена Вена". "Империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать. Инструмент колонизации – война. Европейские господа решили, что Украина должна продолжать войну. У колонизации есть своя цена, взамен она получит быстрое членство в ЕС. У нас может быть только один ответ – Евросоюз, но без Украины. Венгров не спрашивали о войне, но о членстве Украины в ЕС их не спрашивать нельзя. Без Венгрии не может быть европейского решения", - сказал Орбан. Венгерский премьер после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.

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виктор орбан, евросоюз, украина