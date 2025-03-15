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Сотрудников "Голоса Америки"* выпроваживают в отпуска, сообщил ABC News
Сотрудников "Голоса Америки"* выпроваживают в отпуска, сообщил ABC News - 15.03.2025, ПРАЙМ
Сотрудников "Голоса Америки"* выпроваживают в отпуска, сообщил ABC News
В США сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T20:55+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. В США сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM), сообщает телеканал ABC News."Штатные сотрудники "Голоса Америки"* сегодня утром получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск", - указывает телеканал со ссылкой на копию служебной записки.Отмечается, что сотрудникам данного СМИ запрещен доступ в государственные учреждения и системы, однако они должны оставаться на связи для получения электронных писем и звонков. Среди получивших уведомления об отправке в отпуска оказались журналисты, которые освещают работу Белого дома. Ранее Трамп подписал указ по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*.Согласно решению президента, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в России иноагентом.** Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
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Политика, США, радиостанция
Сотрудников "Голоса Америки"* выпроваживают в отпуска, сообщил ABC News
ABC News: сотрудников радиостанции "Голос Америки"* начали отправлять в отпуска
ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. В США сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM), сообщает телеканал ABC News.
"Штатные сотрудники "Голоса Америки"* сегодня утром получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск", - указывает телеканал со ссылкой на копию служебной записки.
Отмечается, что сотрудникам данного СМИ запрещен доступ в государственные учреждения и системы, однако они должны оставаться на связи для получения электронных писем и звонков.
Среди получивших уведомления об отправке в отпуска оказались журналисты, которые освещают работу Белого дома.
США официально закрывают 83 процента программ USAID, заявил Рубио
Ранее Трамп подписал указ по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*.
Согласно решению президента, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.