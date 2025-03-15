Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила два способа отслеживания расчетов самозанятых россиян - 15.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250315/otsenka-855815401.html
Эксперт оценила два способа отслеживания расчетов самозанятых россиян
Эксперт оценила два способа отслеживания расчетов самозанятых россиян - 15.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила два способа отслеживания расчетов самозанятых россиян
Предложения Счетной палаты РФ по контролю за расчетами самозанятых могут быть реализованы по-разному. Однако маловероятно, что самозанятых обяжут... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T14:12+0300
2025-03-15T14:12+0300
экономика
финансы
счетная палата
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/77497/14/774971405_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_4272faed591a8bcc196e58b5d39e41a4.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Предложения Счетной палаты РФ по контролю за расчетами самозанятых могут быть реализованы по-разному. Однако маловероятно, что самозанятых обяжут регистрироваться как ИП и открывать расчетные счета, так как это может спровоцировать массовый уход самозанятых в теневой сектор из-за усложнения процедуры регистрации. Такое мнение выразила основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.В отчете Счетной палаты о работе в 2024 году отмечается, что ведомство по поручению президента оценило эффективность специального налогового режима для самозанятых. Документ подтверждает, что режим способствует легализации деятельности, но существующих инструментов контроля недостаточно. Счетная палата рекомендовала наделить ФНС полномочиями по контролю за расчетами плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).Мемрук подчеркивает, что самозанятые, в большинстве своем, являются физическими лицами и используют для деятельности свои обычные банковские карты. В отличие от ИП, которые обязаны открывать расчетные счета и предоставлять налоговой доступ к операциям, самозанятые находятся в более свободных условиях, так как ФНС не имеет доступа к их текущим счетам.Эксперт видит два возможных сценария реализации предложений Счетной палаты. Первый предполагает предоставление ФНС права мониторинга всех операций по картам физлиц, зарегистрированных как самозанятые."Однако, поскольку у счетов самозанятых нет никаких особых признаков, отделить их карты от других физлиц нет возможности", - отметила Мемрук. Другой сценарий, по мнению эксперта, выглядит маловероятным."Второй вариант — обязать самозанятых регистрироваться в качестве ИП и открывать расчетные счета. Однако такой сценарий выглядит маловероятным, так как он может привести к массовому оттоку самозанятых из легального поля в связи с более сложной процедурой регистрации", - считает эксперт. По данным ФНС на декабрь 2024 года, число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек. Специальный налоговый режим для самозанятых (НПД) введен в качестве эксперимента до 31 декабря 2028 года. Он позволяет самозанятым с доходом до 2,4 млн рублей в год вести бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности.
https://1prime.ru/20250315/samozanjatye-855810125.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77497/14/774971405_29:0:1362:1000_1920x0_80_0_0_5b6237c39dc551f5dcca5d64a527ddce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, счетная палата, фнс россии
Экономика, Финансы, Счетная палата, ФНС России
14:12 15.03.2025
 
Эксперт оценила два способа отслеживания расчетов самозанятых россиян

Мемрук оценила два способа реализации идеи Счетной палаты отслеживать расчеты самозанятых

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© fotolia.com / Kurhan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Предложения Счетной палаты РФ по контролю за расчетами самозанятых могут быть реализованы по-разному. Однако маловероятно, что самозанятых обяжут регистрироваться как ИП и открывать расчетные счета, так как это может спровоцировать массовый уход самозанятых в теневой сектор из-за усложнения процедуры регистрации. Такое мнение выразила основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.
В отчете Счетной палаты о работе в 2024 году отмечается, что ведомство по поручению президента оценило эффективность специального налогового режима для самозанятых. Документ подтверждает, что режим способствует легализации деятельности, но существующих инструментов контроля недостаточно. Счетная палата рекомендовала наделить ФНС полномочиями по контролю за расчетами плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).
Мемрук подчеркивает, что самозанятые, в большинстве своем, являются физическими лицами и используют для деятельности свои обычные банковские карты. В отличие от ИП, которые обязаны открывать расчетные счета и предоставлять налоговой доступ к операциям, самозанятые находятся в более свободных условиях, так как ФНС не имеет доступа к их текущим счетам.
Эксперт видит два возможных сценария реализации предложений Счетной палаты. Первый предполагает предоставление ФНС права мониторинга всех операций по картам физлиц, зарегистрированных как самозанятые.
"Однако, поскольку у счетов самозанятых нет никаких особых признаков, отделить их карты от других физлиц нет возможности", - отметила Мемрук.
Другой сценарий, по мнению эксперта, выглядит маловероятным.
"Второй вариант — обязать самозанятых регистрироваться в качестве ИП и открывать расчетные счета. Однако такой сценарий выглядит маловероятным, так как он может привести к массовому оттоку самозанятых из легального поля в связи с более сложной процедурой регистрации", - считает эксперт.
По данным ФНС на декабрь 2024 года, число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек. Специальный налоговый режим для самозанятых (НПД) введен в качестве эксперимента до 31 декабря 2028 года. Он позволяет самозанятым с доходом до 2,4 млн рублей в год вести бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Самозанятым россиянам рассказали о страховых взносах в Социальный фонд
02:32
 
ЭкономикаФинансыСчетная палатаФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала