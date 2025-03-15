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Эксперт оценила два способа отслеживания расчетов самозанятых россиян

Эксперт оценила два способа отслеживания расчетов самозанятых россиян - 15.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила два способа отслеживания расчетов самозанятых россиян

Предложения Счетной палаты РФ по контролю за расчетами самозанятых могут быть реализованы по-разному. Однако маловероятно, что самозанятых обяжут... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T14:12+0300

2025-03-15T14:12+0300

2025-03-15T14:12+0300

экономика

финансы

счетная палата

фнс россии

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Предложения Счетной палаты РФ по контролю за расчетами самозанятых могут быть реализованы по-разному. Однако маловероятно, что самозанятых обяжут регистрироваться как ИП и открывать расчетные счета, так как это может спровоцировать массовый уход самозанятых в теневой сектор из-за усложнения процедуры регистрации. Такое мнение выразила основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.В отчете Счетной палаты о работе в 2024 году отмечается, что ведомство по поручению президента оценило эффективность специального налогового режима для самозанятых. Документ подтверждает, что режим способствует легализации деятельности, но существующих инструментов контроля недостаточно. Счетная палата рекомендовала наделить ФНС полномочиями по контролю за расчетами плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).Мемрук подчеркивает, что самозанятые, в большинстве своем, являются физическими лицами и используют для деятельности свои обычные банковские карты. В отличие от ИП, которые обязаны открывать расчетные счета и предоставлять налоговой доступ к операциям, самозанятые находятся в более свободных условиях, так как ФНС не имеет доступа к их текущим счетам.Эксперт видит два возможных сценария реализации предложений Счетной палаты. Первый предполагает предоставление ФНС права мониторинга всех операций по картам физлиц, зарегистрированных как самозанятые."Однако, поскольку у счетов самозанятых нет никаких особых признаков, отделить их карты от других физлиц нет возможности", - отметила Мемрук. Другой сценарий, по мнению эксперта, выглядит маловероятным."Второй вариант — обязать самозанятых регистрироваться в качестве ИП и открывать расчетные счета. Однако такой сценарий выглядит маловероятным, так как он может привести к массовому оттоку самозанятых из легального поля в связи с более сложной процедурой регистрации", - считает эксперт. По данным ФНС на декабрь 2024 года, число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек. Специальный налоговый режим для самозанятых (НПД) введен в качестве эксперимента до 31 декабря 2028 года. Он позволяет самозанятым с доходом до 2,4 млн рублей в год вести бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности.

https://1prime.ru/20250315/samozanjatye-855810125.html

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финансы, счетная палата, фнс россии