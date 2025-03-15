https://1prime.ru/20250315/peregovory-855818294.html

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая - 15.03.2025, ПРАЙМ

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая

Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T18:57+0300

2025-03-15T18:57+0300

2025-03-15T19:38+0300

политика

владимир путин

александр лукашенко

эмомали рахмон

ильхам алиев

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля. "Проводящие совместную неформальную встречу Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон связались по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении. Уточняется, что состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений. Также в ходе разговора было условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://1prime.ru/20250314/putin-855802687.html

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владимир путин, александр лукашенко, эмомали рахмон, ильхам алиев