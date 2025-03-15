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Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая
Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая - 15.03.2025, ПРАЙМ
Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая
Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T18:57+0300
2025-03-15T19:38+0300
политика
владимир путин
александр лукашенко
эмомали рахмон
ильхам алиев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля. "Проводящие совместную неформальную встречу Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон связались по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении. Уточняется, что состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений. Также в ходе разговора было условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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владимир путин, александр лукашенко, эмомали рахмон, ильхам алиев
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев
18:57 15.03.2025 (обновлено: 19:38 15.03.2025)
 
Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая

Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили по телефону актуальные вопросы с Алиевым

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проводящие совместную неформальную встречу Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон связались по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.
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Также в ходе разговора было условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЭмомали РахмонИльхам Алиев
 
 
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