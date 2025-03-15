https://1prime.ru/20250315/peremirie-855816855.html

"Попал в ловушку Путина". В срыве мирных переговоров обвинят Зеленского

"Попал в ловушку Путина". В срыве мирных переговоров обвинят Зеленского - 15.03.2025, ПРАЙМ

"Попал в ловушку Путина". В срыве мирных переговоров обвинят Зеленского

Владимир Зеленский попал в ловушку, которую для него расставил президент РФ Владимир Путин, выдвинув неприемлемые для Киева условия прекращения огня. Их... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T16:47+0300

2025-03-15T16:47+0300

2025-03-15T16:48+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

перемирие

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_7f860e9ec9a9e8da83fc701d4f66d72b.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский попал в ловушку, которую для него расставил президент РФ Владимир Путин, выдвинув неприемлемые для Киева условия прекращения огня. Их выполнение зафиксирует территориальные приобретения России и подорвет суверенитет Украины. А если глава киевского режима их отвергнет, то многие именно его обвинят в нежелании прекращать огонь и договариваться о мире. Об этом в статье для издания 19FortyFive рассказывает научный сотрудник аналитического центра "Приоритеты обороны" Эндрю Лэтэм.Как отмечается, ответ Путина на предложение президента США о прекращении огня на Украине "оказался столь же продуманным и уклончивым, сколь и следовало ожидать" - российский лидер не отверг его, чтобы не выглядеть противником мира, но при этом выдвинул условия, делающие переговоры "практически невозможными".Ссылаясь на донесения разведывательных служб Евросоюза, Лэтэм утверждает, что "Путин разыгрывает долгую партию, выжидая, пока дипломатические и боевые позиции Украины ухудшатся настолько, что Киев смирится с гораздо более жесткими условиями", чем те, что предлагались в 2022 году в Стамбуле. Ведь армия РФ наступает в Курской области и Донбассе, ежедневно отдаляя мирное урегулирование и упрочняя позиции России, подчеркивается в статье.Соответственно, принятие условий Путина "равносильно гарантии, что переговоры зайдут в тупик, а Россия продолжит наступать", а неприятие этих условий, как считает Лэтэм, грозит Зеленскому тем, что именно его, а не российского президента обвинят в нежелании договариваться о мире. Из этого автор статьи делает вывод: "Цель Путина — не мир, а победа. И чем больше он будет затягивать мирный процесс, тем ближе он окажется к победе".

https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дональд трамп, перемирие, владимир зеленский