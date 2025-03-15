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Турецкая платежная система Ininal прекратила работу
Турецкая платежная система Ininal прекратила работу - 15.03.2025, ПРАЙМ
Турецкая платежная система Ininal прекратила работу
Пользователи Ininal, популярной в России платежной системы, столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг начиная с субботы, сообщили РИА Новости клиенты... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T14:03+0300
2025-03-15T14:03+0300
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СТАМБУЛ, 15 мар - ПРАЙМ. Пользователи Ininal, популярной в России платежной системы, столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг начиная с субботы, сообщили РИА Новости клиенты этого сервиса. Ininal стала востребованной среди россиян из-за ограничений на использование российских карт за рубежом, позволяя открывать счета онлайн и увеличивать лимиты после верификации."Невозможно оплатить с утра какие-либо услуги, не прошел платеж при попытке купить авиабилеты", - поделился проблемой с агентством один из клиентов.Кроме того, зафиксированы трудности с регистрацией новых аккаунтов и переводами на карты Ininal. Компания заявила о временной приостановке операций через терминалы, банкоматы и приложение, сославшись на работы по повышению безопасности и эффективности.По данным газеты Sabah, глава совета директоров Ininal Эркан Корк с еще 42 подозреваемыми был задержан в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, полученных от нелегальных азартных игр. Издание сообщило о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте.
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Экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул, Бизнес, Финансы
Турецкая платежная система Ininal прекратила работу
Турецкая платежная система Ininal прекратила работу после задержания владельца
СТАМБУЛ, 15 мар - ПРАЙМ. Пользователи Ininal, популярной в России платежной системы, столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг начиная с субботы, сообщили РИА Новости клиенты этого сервиса.
Ininal стала востребованной среди россиян из-за ограничений на использование российских карт за рубежом, позволяя открывать счета онлайн и увеличивать лимиты после верификации.
"Невозможно оплатить с утра какие-либо услуги, не прошел платеж при попытке купить авиабилеты", - поделился проблемой с агентством один из клиентов.
Кроме того, зафиксированы трудности с регистрацией новых аккаунтов и переводами на карты Ininal. Компания заявила о временной приостановке операций через терминалы, банкоматы и приложение, сославшись на работы по повышению безопасности и эффективности.
По данным газеты Sabah, глава совета директоров Ininal Эркан Корк с еще 42 подозреваемыми был задержан в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, полученных от нелегальных азартных игр. Издание сообщило о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте.
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