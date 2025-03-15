https://1prime.ru/20250315/platezh-855815270.html

Турецкая платежная система Ininal прекратила работу

Турецкая платежная система Ininal прекратила работу - 15.03.2025, ПРАЙМ

Турецкая платежная система Ininal прекратила работу

Пользователи Ininal, популярной в России платежной системы, столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг начиная с субботы, сообщили РИА Новости клиенты... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T14:03+0300

2025-03-15T14:03+0300

2025-03-15T14:03+0300

экономика

турция

стамбул

бизнес

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/40/841404089_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_1a5e8392d04bcbd57dccd7c05c8ef016.jpg

СТАМБУЛ, 15 мар - ПРАЙМ. Пользователи Ininal, популярной в России платежной системы, столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг начиная с субботы, сообщили РИА Новости клиенты этого сервиса. Ininal стала востребованной среди россиян из-за ограничений на использование российских карт за рубежом, позволяя открывать счета онлайн и увеличивать лимиты после верификации."Невозможно оплатить с утра какие-либо услуги, не прошел платеж при попытке купить авиабилеты", - поделился проблемой с агентством один из клиентов.Кроме того, зафиксированы трудности с регистрацией новых аккаунтов и переводами на карты Ininal. Компания заявила о временной приостановке операций через терминалы, банкоматы и приложение, сославшись на работы по повышению безопасности и эффективности.По данным газеты Sabah, глава совета директоров Ininal Эркан Корк с еще 42 подозреваемыми был задержан в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, полученных от нелегальных азартных игр. Издание сообщило о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте.

https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855749716.html

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, стамбул, бизнес, финансы