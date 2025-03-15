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"Не оставят в живых". Окружение Зеленского обсуждает его ликвидацию - 15.03.2025, ПРАЙМ
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"Не оставят в живых". Окружение Зеленского обсуждает его ликвидацию
"Не оставят в живых". Окружение Зеленского обсуждает его ликвидацию - 15.03.2025, ПРАЙМ
"Не оставят в живых". Окружение Зеленского обсуждает его ликвидацию
Иностранцы из окружения Владимира Зеленского и силовых структур допускают возможность его ликвидации. Об этом заявил РИА Новости источник в пророссийском... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T09:47+0300
2025-03-15T09:47+0300
политика
общество
сша
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Иностранцы из окружения Владимира Зеленского и силовых структур допускают возможность его ликвидации. Об этом заявил РИА Новости источник в пророссийском подполье. По словам источника, если будет достигнута договоренность о судьбе Зеленского по примеру польского правительства в изгнании, он просто "исчезнет". В противном случае, его может ожидать смерть от отравления."Речь о том, чтобы оставить в живых, не идёт. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня. Он слишком много знает и слишком много натворил. Живым он никому не нужен", - рассказал собеседник агентства. Сообщается также об ухудшении ситуации для ВСУ на фронте. По информации, предоставленной начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым президенту Владимиру Путину, украинская группировка в Курской области изолирована и подвергается планомерному уничтожению.
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общество , сша, владимир зеленский, украина, всу
Политика, Общество , США, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ВСУ
09:47 15.03.2025
 
"Не оставят в живых". Окружение Зеленского обсуждает его ликвидацию

Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его возможную ликвидацию

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Иностранцы из окружения Владимира Зеленского и силовых структур допускают возможность его ликвидации. Об этом заявил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
По словам источника, если будет достигнута договоренность о судьбе Зеленского по примеру польского правительства в изгнании, он просто "исчезнет". В противном случае, его может ожидать смерть от отравления.
"Речь о том, чтобы оставить в живых, не идёт. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня. Он слишком много знает и слишком много натворил. Живым он никому не нужен", - рассказал собеседник агентства.
Сообщается также об ухудшении ситуации для ВСУ на фронте. По информации, предоставленной начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым президенту Владимиру Путину, украинская группировка в Курской области изолирована и подвергается планомерному уничтожению.
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ПолитикаОбществоСШАВладимир ЗеленскийУКРАИНАВСУ
 
 
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