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В Москве арестовали румынского преступника, который в розыске Интерпола
В Москве арестовали румынского преступника, который в розыске Интерпола - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Москве арестовали румынского преступника, который в розыске Интерпола
В Москве суд санкционировал арест Василя Родидеала, гражданина Румынии, разыскиваемого Интерполом. На родине он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T09:24+0300
2025-03-15T09:24+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В Москве суд санкционировал арест Василя Родидеала, гражданина Румынии, разыскиваемого Интерполом. На родине он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений и ожидает экстрадиции, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно данным материалам, Родидеал скрывался от румынского следствия, что и стало основанием для объявления его в международный розыск.В конце февраля московский суд принял решение об аресте Родидеала "для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии". Документы для решения вопроса об экстрадиции будут направлены в Генеральную прокуратуру России. Румынская сторона подтвердила намерение требовать его выдачи.Обвиняемый и его адвокат просили суд отклонить ходатайство об аресте, предлагая в качестве альтернативы домашний арест.Согласно данным румынской полиции, Родидеал разыскивается для исполнения приговора, предусматривающего 12,5 лет лишения свободы. Он осужден за создание ОПГ, незаконное хранение оружия и боеприпасов, подстрекательство к убийству и другие преступления.По сообщениям румынских СМИ, Родидеал в 2005 году планировал убийство делового партнера с использованием взрывчатки, а затем пытался приобрести оружие, однако его планы были сорваны вмешательством полиции, после чего он покинул страну.
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москва, румыния, интерпол
Происшествия, МОСКВА, РУМЫНИЯ, Интерпол
В Москве арестовали румынского преступника, который в розыске Интерпола
В Москве арестовали румынского преступника, которого разыскивает Интерпол
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В Москве суд санкционировал арест Василя Родидеала, гражданина Румынии, разыскиваемого Интерполом. На родине он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений и ожидает экстрадиции, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным материалам, Родидеал скрывался от румынского следствия, что и стало основанием для объявления его в международный розыск.
В конце февраля московский суд принял решение об аресте Родидеала "для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии". Документы для решения вопроса об экстрадиции будут направлены в Генеральную прокуратуру России. Румынская сторона подтвердила намерение требовать его выдачи.
Обвиняемый и его адвокат просили суд отклонить ходатайство об аресте, предлагая в качестве альтернативы домашний арест.
Согласно данным румынской полиции, Родидеал разыскивается для исполнения приговора, предусматривающего 12,5 лет лишения свободы. Он осужден за создание ОПГ, незаконное хранение оружия и боеприпасов, подстрекательство к убийству и другие преступления.
По сообщениям румынских СМИ, Родидеал в 2005 году планировал убийство делового партнера с использованием взрывчатки, а затем пытался приобрести оружие, однако его планы были сорваны вмешательством полиции, после чего он покинул страну.
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