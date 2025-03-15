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Владельцев приватизированного жилья предупредили о переменах в 2025 году

Владельцев приватизированного жилья предупредили о переменах в 2025 году - 15.03.2025, ПРАЙМ

Владельцев приватизированного жилья предупредили о переменах в 2025 году

В этом году владельцев приватизированного жилья ждут существенные изменения в законодательстве, которые в первую очередь касаются прав пожизненных жильцов и... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T03:03+0300

2025-03-15T03:03+0300

2025-03-15T03:03+0300

общество

недвижимость

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. В этом году владельцев приватизированного жилья ждут существенные изменения в законодательстве, которые в первую очередь касаются прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. О них агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.Основные изменения:Но есть и определенные риски. Новации усложнят процедуры сделок с недвижимостью, увеличат сроки оформления документов и добавят участникам дополнительные затраты на нотариальное заверение."В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью", — советует Осянин.В то же время новые правила усиливают правовую защиту для всех участников жилищных отношений. Несмотря на усложнение сделок с недвижимостью, в долгосрочной перспективе это приведет к более прозрачному и защищенному рынку приватизированного жилья, заключил эксперт.

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общество , недвижимость, рэу им. г.в.плеханова