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Владельцев приватизированного жилья предупредили о переменах в 2025 году
Владельцев приватизированного жилья предупредили о переменах в 2025 году - 15.03.2025, ПРАЙМ
Владельцев приватизированного жилья предупредили о переменах в 2025 году
В этом году владельцев приватизированного жилья ждут существенные изменения в законодательстве, которые в первую очередь касаются прав пожизненных жильцов и... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T03:03+0300
2025-03-15T03:03+0300
2025-03-15T03:03+0300
общество
недвижимость
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. В этом году владельцев приватизированного жилья ждут существенные изменения в законодательстве, которые в первую очередь касаются прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. О них агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.Основные изменения:Но есть и определенные риски. Новации усложнят процедуры сделок с недвижимостью, увеличат сроки оформления документов и добавят участникам дополнительные затраты на нотариальное заверение."В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью", — советует Осянин.В то же время новые правила усиливают правовую защиту для всех участников жилищных отношений. Несмотря на усложнение сделок с недвижимостью, в долгосрочной перспективе это приведет к более прозрачному и защищенному рынку приватизированного жилья, заключил эксперт.
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общество , недвижимость, рэу им. г.в.плеханова
Общество , Недвижимость, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Владельцев приватизированного жилья предупредили о переменах в 2025 году
Экономист Осянин рассказал о нововведениях в сделках с приватизированным жильем
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. В этом году владельцев приватизированного жилья ждут существенные изменения в законодательстве, которые в первую очередь касаются прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. О них агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.
1.Регистрация прав пожизненных жильцов. С 1 сентября 2025 года вводится фиксация в ЕГРН информации о жильцах с правом пожизненного проживания. Внесение данных остается добровольным и требует согласия как собственника, так и самого жильца.
2.Ограничения при сделках с недвижимостью. Понадобится получать нотариально заверенное согласие всех жильцов с правом постоянного пользования. Это влечет за собой определенные сложности при оформлении ипотеки, а для "вечных" жильцов грозите потерей этого статуса.
3.Гарантии при сносе аварийного жилья. Теперь все члены семьи собственника, для которых это жилье является единственным, получают право на обеспечение новым помещением или компенсацию. Но только если у них есть статус нуждаемости. Таким образом все, включая пожизненных жильцов, получают равные права с собственниками. Эта мера направлена на повышение прозрачности сделок с недвижимостью и защиту прав уязвимых категорий граждан.
Но есть и определенные риски. Новации усложнят процедуры сделок с недвижимостью, увеличат сроки оформления документов и добавят участникам дополнительные затраты на нотариальное заверение.
"В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью", — советует Осянин.
В то же время новые правила усиливают правовую защиту для всех участников жилищных отношений. Несмотря на усложнение сделок с недвижимостью, в долгосрочной перспективе это приведет к более прозрачному и защищенному рынку приватизированного жилья, заключил эксперт.
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