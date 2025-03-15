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В Азербайджане мужчина ожил в морге, передают СМИ
В Азербайджане мужчина ожил в морге, передают СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Азербайджане мужчина ожил в морге, передают СМИ
Признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана доставили в морг, где выяснилось, что он жив, передает местное агентство Репорт. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T23:33+0300
2025-03-15T23:33+0300
2025-03-15T23:33+0300
происшествия
происшествие
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БАКУ, 15 мар - ПРАЙМ. Признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана доставили в морг, где выяснилось, что он жив, передает местное агентство Репорт. "Жителя села Тахирли Джалилабадского района Хаяла Гулиева (1991 года рождения) обнаружили в доме по месту жительства без признаков жизни. Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии. Мужчину немедленно доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении. В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что в настоящее время состояние мужчины стабильное, он находится в реанимации.
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происшествие
Происшествия, происшествие
В Азербайджане мужчина ожил в морге, передают СМИ
Репорт: мужчина ожил в морге в Азербайджане, его состояние уже стабильное
БАКУ, 15 мар - ПРАЙМ. Признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана доставили в морг, где выяснилось, что он жив, передает местное агентство Репорт.
"Жителя села Тахирли Джалилабадского района Хаяла Гулиева (1991 года рождения) обнаружили в доме по месту жительства без признаков жизни. Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии. Мужчину немедленно доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.
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В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что в настоящее время состояние мужчины стабильное, он находится в реанимации.