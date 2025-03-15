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Лидер протестантов США рассказал о беседе с Зеленским о необходимости мира
Лидер протестантов США рассказал о беседе с Зеленским о необходимости мира - 15.03.2025, ПРАЙМ
Лидер протестантов США рассказал о беседе с Зеленским о необходимости мира
Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма, Франклин Грэм, сообщил о своем разговоре с Владимиром Зеленским. Он предложил украинскому лидеру... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T13:51+0300
2025-03-15T13:51+0300
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма, Франклин Грэм, сообщил о своем разговоре с Владимиром Зеленским. Он предложил украинскому лидеру объявить национальный день молитвы за мир."Сегодня я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я призвал его объявить национальный день молитвы в это критическое время. Я бы призвал это сделать не только для народа Украины, но и для народа России и всего мира - чтобы церковь Иисуса Христа объединилась в молитве за мир", - написал он в Facebook*. Также он отметил значительные человеческие потери и поддержал призыв Дональда Трампа к завершению конфликта, указав на необходимость божественной помощи.Ранее Франклин Грэм входил в число религиозных деятелей, к которым патриарх Кирилл обращался с просьбой о поддержке Украинской Православной Церкви в связи с принятием украинским парламентом законопроекта, затрагивающего ее деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
Лидер протестантов США рассказал о беседе с Зеленским о необходимости мира
Лидер американских протестантов Грэм призвал Зеленского объявить день молитвы ради мира
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма, Франклин Грэм, сообщил о своем разговоре с Владимиром Зеленским. Он предложил украинскому лидеру объявить национальный день молитвы за мир.
"Сегодня я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я призвал его объявить национальный день молитвы в это критическое время. Я бы призвал это сделать не только для народа Украины, но и для народа России и всего мира - чтобы церковь Иисуса Христа объединилась в молитве за мир", - написал он в Facebook*.
Также он отметил значительные человеческие потери и поддержал призыв Дональда Трампа к завершению конфликта, указав на необходимость божественной помощи.
Ранее Франклин Грэм входил в число религиозных деятелей, к которым патриарх Кирилл обращался с просьбой о поддержке Украинской Православной Церкви в связи с принятием украинским парламентом законопроекта, затрагивающего ее деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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