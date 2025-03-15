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Более ста тысяч человек приняли участие в протестах в Белграде

Более ста тысяч человек приняли участие в протестах в Белграде - 15.03.2025, ПРАЙМ

Более ста тысяч человек приняли участие в протестах в Белграде

В протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было, заявила пресс-служба МВД Сербии. | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T21:00+0300

2025-03-15T21:00+0300

2025-03-15T21:00+0300

политика

белград

акция протеста

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БЕЛГРАД, 15 мар - ПРАЙМ. В протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было, заявила пресс-служба МВД Сербии.Около полудня тысячи жителей муниципалитетов Нови-Београд и Земун блокировали движение на крупнейшей круговой развязке у здания муниципалитета Нови-Београд. К ним с северо-запада города направилась колонна из около 100 тракторов, которая в 13.20 (15.20 мск) выдвинулась в сторону центра Белграда. Ей потребовалось несколько часов, чтобы с массой демонстрантов миновать Бранков мост через реку Сава и по центральным улицам добраться до площади перед парламентом.Тракторы поставлены в ряд на некотором удалении от здания заксобрания. На них национальная символика, флаги, протестные лозунги. Протестующие скандируют лозунги и свистят, машут флагами."По оценке полиции, на сегодняшних собраниях на их пике во всех местах в Белграде число участников было около 107 тысяч, из которых большинство прибыли из внутренних регионов страны, в настоящий момент число участников снизилось и продолжает опадать. Крупных инцидентов и нарушений общественного порядка не было", - указала пресс-служба МВД, вновь призвав граждан сохранять мир и порядок.К 18.30 (20.30 мск) активисты, поддерживающие порядок на протесте, выстроились в цепочку и стали вежливо направлять собравшихся на площади перед парламентом к выходящим с нее улицам. У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в сторону которой было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления.Еще одним местом собрания стала площадь Славия в нескольких кварталах от Скупщины, где на импровизированной сцене выступают активисты.Общественный транспорт в Белграде остановлен в субботу, перекрыты многие улицы города, на оставшихся много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющим выкриками и свистом.Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства.МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек.Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом.В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

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белград, акция протеста