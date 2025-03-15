https://1prime.ru/20250315/protesty-855820837.html

Перед городским собранием Белграда накаляется обстановка, передают СМИ

Перед городским собранием Белграда накаляется обстановка, передают СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ

Перед городским собранием Белграда накаляется обстановка, передают СМИ

Обстановка перед городским собранием Белграда накаляется после протеста студентов и сторонников оппозиции, звучат разрывы петард и агрессивное скандирование... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T22:15+0300

2025-03-15T22:15+0300

2025-03-15T22:15+0300

политика

белград

протесты

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БЕЛГРАД, 15 мар - ПРАЙМ. Обстановка перед городским собранием Белграда накаляется после протеста студентов и сторонников оппозиции, звучат разрывы петард и агрессивное скандирование групп молодых людей, многие из которых в масках, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было. К 18.30 (20.30 мск) активисты, поддерживающие порядок на протесте, выстроились в цепочку и вежливо вытеснили собравшихся на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии и городским собранием. У здания городского собрания Белграда через дорогу расположилась бригада полиции в тяжелой экипировке, в ее сторону было ранее брошено несколько предметов, протестующие также зажигали фаеры и выкрикивали оскорбления. После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард. Толпа продолжает расти, атмосфера нервозная, звучат агрессивные выкрики. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее призвали участников массовой несогласованной акции у здания Скупщины избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу по данным полиции достигала 31 тысячи человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом. В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

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белград, протесты