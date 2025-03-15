"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа
Пушков призвал Британию и Францию прислушаться к словам Трампа о задирах
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил солидарность с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что не следует задирать тех, кто гораздо крупнее тебя, и адресовал это утверждение американского лидера европейским станам.
Ранее Трамп заявил, что Украина напрасно решила провоцировать Российскую Федерацию.
Пушков прокомментировал слова американского президента следующим образом: "Разумно. Это относится также к Британии и Франции".
Глава Белого дома ранее также отмечал, что Украине не помогли ни огромные средства, предоставленные Соединенными Штатами, на масштабные поставки вооружения.
Ранее Трамп заявил, что Украина напрасно решила провоцировать Российскую Федерацию.
Пушков прокомментировал слова американского президента следующим образом: "Разумно. Это относится также к Британии и Франции".
Глава Белого дома ранее также отмечал, что Украине не помогли ни огромные средства, предоставленные Соединенными Штатами, на масштабные поставки вооружения.