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"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа

"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа - 15.03.2025, ПРАЙМ

"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил солидарность с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что не следует задирать тех, кто гораздо... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T18:03+0300

2025-03-15T18:03+0300

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политика

алексей пушков

дональд трамп

франция

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил солидарность с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что не следует задирать тех, кто гораздо крупнее тебя, и адресовал это утверждение американского лидера европейским станам.Ранее Трамп заявил, что Украина напрасно решила провоцировать Российскую Федерацию.Пушков прокомментировал слова американского президента следующим образом: "Разумно. Это относится также к Британии и Франции".Глава Белого дома ранее также отмечал, что Украине не помогли ни огромные средства, предоставленные Соединенными Штатами, на масштабные поставки вооружения.

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алексей пушков, дональд трамп, франция, великобритания