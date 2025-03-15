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"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа - 15.03.2025, ПРАЙМ
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"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа
"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа - 15.03.2025, ПРАЙМ
"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил солидарность с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что не следует задирать тех, кто гораздо... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T18:03+0300
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политика
алексей пушков
дональд трамп
франция
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил солидарность с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что не следует задирать тех, кто гораздо крупнее тебя, и адресовал это утверждение американского лидера европейским станам.Ранее Трамп заявил, что Украина напрасно решила провоцировать Российскую Федерацию.Пушков прокомментировал слова американского президента следующим образом: "Разумно. Это относится также к Британии и Франции".Глава Белого дома ранее также отмечал, что Украине не помогли ни огромные средства, предоставленные Соединенными Штатами, на масштабные поставки вооружения.
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алексей пушков, дональд трамп, франция, великобритания
Политика, Алексей Пушков, Дональд Трамп, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
18:03 15.03.2025 (обновлено: 18:04 15.03.2025)
 
"Разумно". Пушков пригрозил Британии и Франции словами Трампа

Пушков призвал Британию и Францию прислушаться к словам Трампа о задирах

© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил солидарность с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что не следует задирать тех, кто гораздо крупнее тебя, и адресовал это утверждение американского лидера европейским станам.

Ранее Трамп заявил, что Украина напрасно решила провоцировать Российскую Федерацию.

Пушков прокомментировал слова американского президента следующим образом: "Разумно. Это относится также к Британии и Франции".

Глава Белого дома ранее также отмечал, что Украине не помогли ни огромные средства, предоставленные Соединенными Штатами, на масштабные поставки вооружения.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Пушков рассказал, что препятствует перезапуску "Северного потока"
2 марта, 14:00
 
ПолитикаАлексей ПушковДональд ТрампФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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