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СМИ рассказали, как Путин заставил ждать спецпосланника Трампа - 15.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали, как Путин заставил ждать спецпосланника Трампа
СМИ рассказали, как Путин заставил ждать спецпосланника Трампа - 15.03.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как Путин заставил ждать спецпосланника Трампа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ожидал завершения переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко перед встречей с российским лидером, сообщил... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T11:17+0300
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политика
сша
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
sky news
белоруссия
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ожидал завершения переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко перед встречей с российским лидером, сообщил телеканал Sky News."В конце концов он (Путин - ред.) уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", - сказано в материале.Sky News также предполагает, что приезд Лукашенко одновременно с визитом Уиткоффа может быть расценен как демонстрация силы со стороны Путина.Уиткофф прибыл в Москву в четверг днем. Ранее представитель Белого дома сообщила, что целью визита является убеждение России в необходимости подписания соглашения о прекращении огня на Украине.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял Стива Уиткоффа вечером в четверг и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.
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сша, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, sky news, белоруссия
Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Sky News, БЕЛОРУССИЯ
11:17 15.03.2025 (обновлено: 12:27 15.03.2025)
 
СМИ рассказали, как Путин заставил ждать спецпосланника Трампа

Sky News: спецпосланник Трампа ждал встречи с Путиным восемь часов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
© POOL
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ожидал завершения переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко перед встречей с российским лидером, сообщил телеканал Sky News.
"В конце концов он (Путин - ред.) уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело, и все прошло за закрытыми дверями", - сказано в материале.
Sky News также предполагает, что приезд Лукашенко одновременно с визитом Уиткоффа может быть расценен как демонстрация силы со стороны Путина.
Уиткофф прибыл в Москву в четверг днем. Ранее представитель Белого дома сообщила, что целью визита является убеждение России в необходимости подписания соглашения о прекращении огня на Украине.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял Стива Уиткоффа вечером в четверг и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Рубио оценил переговоры Путина с Уиткоффом
Вчера, 19:41
 
ПолитикаСШАДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффSky NewsБЕЛОРУССИЯ
 
 
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