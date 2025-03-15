https://1prime.ru/20250315/rakety-855821281.html
Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ
Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ
Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ
Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T22:45+0300
2025-03-15T22:45+0300
2025-03-15T22:45+0300
вооружения
франция
украина
ракеты
дроны
поставки вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона. "(Владимир - ред.) Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении", - пишет газета. Ранее Макрон заявлял, что в пятницу провел разговор с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, они обсуждали результаты встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250314/makron-855801533.html
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, ракеты, дроны, поставки вооружения
Вооружения, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ракеты, дроны, поставки вооружения
Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ
Parisien: Франция рассматривает запрос Киева на дистанционно управляемые ракеты
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.
"(Владимир - ред.) Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении", - пишет газета.
Ранее Макрон заявлял, что в пятницу провел разговор с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, они обсуждали результаты встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
Макрон поручил наращивать военное производство
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.