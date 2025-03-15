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Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ
Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ
Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ
Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T22:45+0300
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вооружения
франция
украина
ракеты
дроны
поставки вооружения
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона. "(Владимир - ред.) Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении", - пишет газета. Ранее Макрон заявлял, что в пятницу провел разговор с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, они обсуждали результаты встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250314/makron-855801533.html
франция
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франция, украина, ракеты, дроны, поставки вооружения
Вооружения, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ракеты, дроны, поставки вооружения
22:45 15.03.2025
 
Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ

Parisien: Франция рассматривает запрос Киева на дистанционно управляемые ракеты

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.
"(Владимир - ред.) Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении", - пишет газета.
Ранее Макрон заявлял, что в пятницу провел разговор с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, они обсуждали результаты встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
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Вчера, 18:19
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияФРАНЦИЯУКРАИНАракетыдроныпоставки вооружения
 
 
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