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Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ

Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ

Франция может поставить Киеву дистанционно управляемые ракеты, пишут СМИ

Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T22:45+0300

2025-03-15T22:45+0300

2025-03-15T22:45+0300

вооружения

франция

украина

ракеты

дроны

поставки вооружения

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, сообщает газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона. "(Владимир - ред.) Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении", - пишет газета. Ранее Макрон заявлял, что в пятницу провел разговор с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, они обсуждали результаты встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250314/makron-855801533.html

франция

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франция, украина, ракеты, дроны, поставки вооружения