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Россияне вернули одежду после гендерных праздников

Россияне вернули одежду после гендерных праздников - 15.03.2025, ПРАЙМ

Россияне вернули одежду после гендерных праздников

Россияне после гендерных праздников в феврале и марте вернули одежду на 9,4 миллиарда рублей - это 20% от общей стоимости онлайн-покупок в этой категории,... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T06:45+0300

2025-03-15T06:45+0300

2025-03-15T06:45+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россияне после гендерных праздников в феврале и марте вернули одежду на 9,4 миллиарда рублей - это 20% от общей стоимости онлайн-покупок в этой категории, посчитали для РИА Новости в IT-компании "АТОЛ" (оператор онлайн-касс). Исследование проводилось на основе 140,5 миллиона чеков за февраль-март 2025 года. "По данным аналитиков IT-компании "АТОЛ", в феврале-марте 2025 года каждый одиннадцатый товар (9%) в категории "Одежда" вернулся обратно продавцу. При этом сумма возврата составила 20% от общей стоимости покупок или 9,4 миллиарда рублей", - рассказали аналитики. Общая сумма возврата в категории "Сумки" составила 798 миллионов рублей, что составляет 15% от объема продаж - на склад при этом вернулась каждая десятая покупка. Сумма возвратов электроники составила 7,8 миллиарда рублей, а бытовой техники - 2,5 миллиарда рублей, что составляет 11% и 7% от общих сумм покупок соответственно. На склады вернулись 2% товаров из категории "Электроника" и 5% товаров, из сегмента "Бытовая техника". Реже всего россияне отказывались от "Техники по уходу за собой" и "Духов" - в 2% и 3% случаев. "Сумма возвратов все также выше количественных показателей – 3% (745 млн руб.) и 6% (102 млн руб.) от объема продаж в категории соответственно", - отметили в "АТОЛ"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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