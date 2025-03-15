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Россияне вернули одежду после гендерных праздников - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне вернули одежду после гендерных праздников
Россияне вернули одежду после гендерных праздников - 15.03.2025, ПРАЙМ
Россияне вернули одежду после гендерных праздников
Россияне после гендерных праздников в феврале и марте вернули одежду на 9,4 миллиарда рублей - это 20% от общей стоимости онлайн-покупок в этой категории,... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T06:45+0300
2025-03-15T06:45+0300
бизнес
россия
общество
москва
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россияне после гендерных праздников в феврале и марте вернули одежду на 9,4 миллиарда рублей - это 20% от общей стоимости онлайн-покупок в этой категории, посчитали для РИА Новости в IT-компании "АТОЛ" (оператор онлайн-касс). Исследование проводилось на основе 140,5 миллиона чеков за февраль-март 2025 года. "По данным аналитиков IT-компании "АТОЛ", в феврале-марте 2025 года каждый одиннадцатый товар (9%) в категории "Одежда" вернулся обратно продавцу. При этом сумма возврата составила 20% от общей стоимости покупок или 9,4 миллиарда рублей", - рассказали аналитики. Общая сумма возврата в категории "Сумки" составила 798 миллионов рублей, что составляет 15% от объема продаж - на склад при этом вернулась каждая десятая покупка. Сумма возвратов электроники составила 7,8 миллиарда рублей, а бытовой техники - 2,5 миллиарда рублей, что составляет 11% и 7% от общих сумм покупок соответственно. На склады вернулись 2% товаров из категории "Электроника" и 5% товаров, из сегмента "Бытовая техника". Реже всего россияне отказывались от "Техники по уходу за собой" и "Духов" - в 2% и 3% случаев. "Сумма возвратов все также выше количественных показателей – 3% (745 млн руб.) и 6% (102 млн руб.) от объема продаж в категории соответственно", - отметили в "АТОЛ"
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192
40
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
06:45 15.03.2025
 
Россияне вернули одежду после гендерных праздников

"АТОЛ": россияне после гендерных праздников вернули одежду на 9,4 миллиарда рублей

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россияне после гендерных праздников в феврале и марте вернули одежду на 9,4 миллиарда рублей - это 20% от общей стоимости онлайн-покупок в этой категории, посчитали для РИА Новости в IT-компании "АТОЛ" (оператор онлайн-касс).
Исследование проводилось на основе 140,5 миллиона чеков за февраль-март 2025 года.
"По данным аналитиков IT-компании "АТОЛ", в феврале-марте 2025 года каждый одиннадцатый товар (9%) в категории "Одежда" вернулся обратно продавцу. При этом сумма возврата составила 20% от общей стоимости покупок или 9,4 миллиарда рублей", - рассказали аналитики.
Общая сумма возврата в категории "Сумки" составила 798 миллионов рублей, что составляет 15% от объема продаж - на склад при этом вернулась каждая десятая покупка. Сумма возвратов электроники составила 7,8 миллиарда рублей, а бытовой техники - 2,5 миллиарда рублей, что составляет 11% и 7% от общих сумм покупок соответственно. На склады вернулись 2% товаров из категории "Электроника" и 5% товаров, из сегмента "Бытовая техника".
Реже всего россияне отказывались от "Техники по уходу за собой" и "Духов" - в 2% и 3% случаев. "Сумма возвратов все также выше количественных показателей – 3% (745 млн руб.) и 6% (102 млн руб.) от объема продаж в категории соответственно", - отметили в "АТОЛ"
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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