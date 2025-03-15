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Россияне стали самыми популярными туристами в Южной Корее - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали самыми популярными туристами в Южной Корее
Россияне стали самыми популярными туристами в Южной Корее - 15.03.2025, ПРАЙМ
Россияне стали самыми популярными туристами в Южной Корее
Среди иностранцев, мигрировавших в Южную Корею в позапрошлом году, россияне поднялись на восьмое с десятого места, а больше всего въезжало в страну китайцев и... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T07:15+0300
2025-03-15T07:15+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
южная корея
корея
москва
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Среди иностранцев, мигрировавших в Южную Корею в позапрошлом году, россияне поднялись на восьмое с десятого места, а больше всего въезжало в страну китайцев и вьетнамцев, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, по итогам 2023 года (более новые данные пока не опубликованы) в Южную Корею на срок более 90 дней въехало 479,8 тысячи человек, на 16% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2018 года, когда в Корею прибыло 495,1 тысячи иностранцев. А с начала века количество людей, за год мигрировавших в Корею, выросло почти втрое. Больше всего на длительный срок в Страну утренней свежести, как и годом ранее, прибывало китайцев (132,1 тысячи человек), вьетнамцев (70,8 тысячи) и тайцев (34,9 тысячи). На четвертое место с пятого поднялись американцы (23,7 тысячи), а на пятое с седьмого - непальцы (20,2 тысячи). Кроме того, популярностью Корея пользовалась у граждан Узбекистана (19,1 тысячи человек) и Индонезии (18 тысяч), которые опустились на шестую и седьмую строчки соответственно. Россияне заняли в миграционном потоке в Южную Корею восьмое место, поднявшись на него за год с десятого - всего в страну их въехало 17,6 тысячи человек, что является максимумом с 2019 года. На девятом месте - жители Филиппин (17,5 тысячи) и замкнули десятку граждане Камбоджи (14,3 тысячи). В топ-15 вошли приезжие из Мьянмы - 12,6 тысячи человек, Монголии - 11,7 тысячи, Казахстана - 10,1 тысячи, Шри-Ланки - 9 тысяч и Бангладеша - почти 7 тысяч человек.
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бизнес, мировая экономика, южная корея, корея, москва
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КОРЕЯ, МОСКВА
07:15 15.03.2025
 
Россияне стали самыми популярными туристами в Южной Корее

Россияне стали восьмыми среди иностранцев, въезжавших в Южную Корею в 2023 году

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Среди иностранцев, мигрировавших в Южную Корею в позапрошлом году, россияне поднялись на восьмое с десятого места, а больше всего въезжало в страну китайцев и вьетнамцев, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, по итогам 2023 года (более новые данные пока не опубликованы) в Южную Корею на срок более 90 дней въехало 479,8 тысячи человек, на 16% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2018 года, когда в Корею прибыло 495,1 тысячи иностранцев. А с начала века количество людей, за год мигрировавших в Корею, выросло почти втрое.
Больше всего на длительный срок в Страну утренней свежести, как и годом ранее, прибывало китайцев (132,1 тысячи человек), вьетнамцев (70,8 тысячи) и тайцев (34,9 тысячи). На четвертое место с пятого поднялись американцы (23,7 тысячи), а на пятое с седьмого - непальцы (20,2 тысячи).
Кроме того, популярностью Корея пользовалась у граждан Узбекистана (19,1 тысячи человек) и Индонезии (18 тысяч), которые опустились на шестую и седьмую строчки соответственно.
Россияне заняли в миграционном потоке в Южную Корею восьмое место, поднявшись на него за год с десятого - всего в страну их въехало 17,6 тысячи человек, что является максимумом с 2019 года. На девятом месте - жители Филиппин (17,5 тысячи) и замкнули десятку граждане Камбоджи (14,3 тысячи).
В топ-15 вошли приезжие из Мьянмы - 12,6 тысячи человек, Монголии - 11,7 тысячи, Казахстана - 10,1 тысячи, Шри-Ланки - 9 тысяч и Бангладеша - почти 7 тысяч человек.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯКОРЕЯМОСКВА
 
 
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