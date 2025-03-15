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В Гонконге открылся первый магазин "Сделано в России"

В Гонконге открылся первый магазин "Сделано в России" - 15.03.2025, ПРАЙМ

В Гонконге открылся первый магазин "Сделано в России"

ВВ Специальном административном районе КНР Гонконг начал работу первый официальный магазин российских товаров под маркой "Сделано в России", сообщили РИА... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T16:45+0300

2025-03-15T16:45+0300

2025-03-15T16:52+0300

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ПЕКИН, 15 мар - ПРАЙМ. ВВ Специальном административном районе КНР Гонконг начал работу первый официальный магазин российских товаров под маркой "Сделано в России", сообщили РИА Новости представители Российского экспортного центра (РЭЦ)."В Гонконге открылся первый Национальный магазин Made in Russia, в офлайне покупатели могут приобрести более 1000 наименований российских товаров", - сказали в РЭЦ. По информации РЭЦ, магазин находится в центральной части города, что делает его доступным как для жителей Гонконга, так и для приезжающих туристов.В январе, в ходе фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула намерение России и Китая активно бороться с производством и распространением подделок российских товаров на территории КНР.В Китае наблюдается растущий интерес к российской продукции. В различных городах страны открываются магазины, предлагающие товары под вывеской "товары из России". Однако в некоторых торговых точках могут продаваться контрафактные товары или продукция, произведенная не в России, под видом российской.Ранее в январе российское посольство в Китае обратилось к китайским потребителям с призывом быть внимательными при покупке российских товаров, чтобы избежать приобретения подделок, которые встречаются в некоторых магазинах Китая под видом оригинальной продукции из России.

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бизнес, китай, гонконг, рэц