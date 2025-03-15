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В Гонконге открылся первый магазин "Сделано в России" - 15.03.2025, ПРАЙМ
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В Гонконге открылся первый магазин "Сделано в России"
В Гонконге открылся первый магазин "Сделано в России" - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Гонконге открылся первый магазин "Сделано в России"
ВВ Специальном административном районе КНР Гонконг начал работу первый официальный магазин российских товаров под маркой "Сделано в России", сообщили РИА... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T16:45+0300
2025-03-15T16:52+0300
бизнес
китай
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ПЕКИН, 15 мар - ПРАЙМ. ВВ Специальном административном районе КНР Гонконг начал работу первый официальный магазин российских товаров под маркой "Сделано в России", сообщили РИА Новости представители Российского экспортного центра (РЭЦ)."В Гонконге открылся первый Национальный магазин Made in Russia, в офлайне покупатели могут приобрести более 1000 наименований российских товаров", - сказали в РЭЦ. По информации РЭЦ, магазин находится в центральной части города, что делает его доступным как для жителей Гонконга, так и для приезжающих туристов.В январе, в ходе фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула намерение России и Китая активно бороться с производством и распространением подделок российских товаров на территории КНР.В Китае наблюдается растущий интерес к российской продукции. В различных городах страны открываются магазины, предлагающие товары под вывеской "товары из России". Однако в некоторых торговых точках могут продаваться контрафактные товары или продукция, произведенная не в России, под видом российской.Ранее в январе российское посольство в Китае обратилось к китайским потребителям с призывом быть внимательными при покупке российских товаров, чтобы избежать приобретения подделок, которые встречаются в некоторых магазинах Китая под видом оригинальной продукции из России.
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бизнес, китай, гонконг, рэц
Бизнес, КИТАЙ, ГОНКОНГ, РЭЦ
16:45 15.03.2025 (обновлено: 16:52 15.03.2025)
 
В Гонконге открылся первый магазин "Сделано в России"

РЭЦ: первый национальный магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%3-я международная специализированная выставка "Импортозамещение"
%3-я международная специализированная выставка Импортозамещение - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 15 мар - ПРАЙМ. ВВ Специальном административном районе КНР Гонконг начал работу первый официальный магазин российских товаров под маркой "Сделано в России", сообщили РИА Новости представители Российского экспортного центра (РЭЦ).
"В Гонконге открылся первый Национальный магазин Made in Russia, в офлайне покупатели могут приобрести более 1000 наименований российских товаров", - сказали в РЭЦ.
По информации РЭЦ, магазин находится в центральной части города, что делает его доступным как для жителей Гонконга, так и для приезжающих туристов.
В январе, в ходе фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула намерение России и Китая активно бороться с производством и распространением подделок российских товаров на территории КНР.
В Китае наблюдается растущий интерес к российской продукции. В различных городах страны открываются магазины, предлагающие товары под вывеской "товары из России". Однако в некоторых торговых точках могут продаваться контрафактные товары или продукция, произведенная не в России, под видом российской.
Ранее в январе российское посольство в Китае обратилось к китайским потребителям с призывом быть внимательными при покупке российских товаров, чтобы избежать приобретения подделок, которые встречаются в некоторых магазинах Китая под видом оригинальной продукции из России.
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