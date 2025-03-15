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Прогноз на неделю: рубль рассчитывает на рост, нефти хотелось бы покоя - 15.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250315/rynok-855779310.html
Прогноз на неделю: рубль рассчитывает на рост, нефти хотелось бы покоя
Прогноз на неделю: рубль рассчитывает на рост, нефти хотелось бы покоя - 15.03.2025, ПРАЙМ
Прогноз на неделю: рубль рассчитывает на рост, нефти хотелось бы покоя
Новая неделя марта будет временем крепких нервов и стальных стратегий: слишком много важного на ней сосредоточено, заявил агентству "Прайм" Владислав Антонов,... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T08:00+0300
2025-03-15T08:00+0300
экономика
рынки
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Новая неделя марта будет временем крепких нервов и стальных стратегий: слишком много важного на ней сосредоточено, заявил агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Прежде всего, геополитика. До сих пор нет структурированной информации из Саудовской Аравии по отношениям между Россией и странами Запада. Однако надежда на то, что "потепление" все же случится и не будет носить характер неудобного для всех компромисса, сохраняется. Как только появятся благоприятные новости, рубль укрепится, а фондовый рынок сможет начать эффектные покупки. Если информации не появится и будет понятно, что дипломаты зашли в тупик, рубль вернется к небольшой коррекции.19 марта пойдет заседание ФРС США. Резюме по итогам встречи может повлиять на расстановку сил на валютном рынке, укрепить евро и ослабить доллар, если Федрезерв предпочтет придерживаться прежней канвы монетарной политики и воздержится от резких замечаний и решений. 21 марта ЦБ РФ определит размер ключевой ставки. Показатели этот раз меняться не будет и останется на уровне 21% годовых. Инфляция в России в годовом сопоставлении все еще высокая, несмотря на локальные недельные сигналы. Все реакции валютной секции будут зависеть от того, что скажет ЦБ по поводу своих будущих действий. Базовый сценарий предполагает, что раньше июня ставку не сократят. Но есть шанс на то, что это случится и в мае - если будут поводы.Нефтяной фактор сглажен из-за специфики санкционных ограничений. Однако биржам так или иначе придется учитывать относительную слабость сырьевого рынка и спад цены на нефть в рублях - в бюджете на 2025 год показатель находится выше сегодняшней отметки. Brent сосредоточится на стабилизации около $70/баррель. Но технические сигналы минорны и не исключают понижения до $69,50.Позитив для рубля может прийти со стороны стартующего налогового периода в России. Его активная фаза начнется только с 24 марта, но по опыту января и февраля этого года компании-экспортеры могут начать продажи валютной выручки заранее. В прошлом месяце объем таких продаж вырос на 25% м/м, что обеспечило прекрасный "навес" валютного предложения и способствовало силе рубля. Доллар США имеет шансы сохраниться в пределах 84-88 руб., евро - в диапазоне 92-96 руб., юань - около 12 рублей.
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рынки
Экономика, Рынки
08:00 15.03.2025
 
Прогноз на неделю: рубль рассчитывает на рост, нефти хотелось бы покоя

Аналитик Антонов: рубль рассчитывает на рост

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Новая неделя марта будет временем крепких нервов и стальных стратегий: слишком много важного на ней сосредоточено, заявил агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Прежде всего, геополитика. До сих пор нет структурированной информации из Саудовской Аравии по отношениям между Россией и странами Запада. Однако надежда на то, что "потепление" все же случится и не будет носить характер неудобного для всех компромисса, сохраняется. Как только появятся благоприятные новости, рубль укрепится, а фондовый рынок сможет начать эффектные покупки. Если информации не появится и будет понятно, что дипломаты зашли в тупик, рубль вернется к небольшой коррекции.
19 марта пойдет заседание ФРС США. Резюме по итогам встречи может повлиять на расстановку сил на валютном рынке, укрепить евро и ослабить доллар, если Федрезерв предпочтет придерживаться прежней канвы монетарной политики и воздержится от резких замечаний и решений. 21 марта ЦБ РФ определит размер ключевой ставки. Показатели этот раз меняться не будет и останется на уровне 21% годовых. Инфляция в России в годовом сопоставлении все еще высокая, несмотря на локальные недельные сигналы. Все реакции валютной секции будут зависеть от того, что скажет ЦБ по поводу своих будущих действий. Базовый сценарий предполагает, что раньше июня ставку не сократят. Но есть шанс на то, что это случится и в мае - если будут поводы.
Нефтяной фактор сглажен из-за специфики санкционных ограничений. Однако биржам так или иначе придется учитывать относительную слабость сырьевого рынка и спад цены на нефть в рублях - в бюджете на 2025 год показатель находится выше сегодняшней отметки. Brent сосредоточится на стабилизации около $70/баррель. Но технические сигналы минорны и не исключают понижения до $69,50.
Позитив для рубля может прийти со стороны стартующего налогового периода в России. Его активная фаза начнется только с 24 марта, но по опыту января и февраля этого года компании-экспортеры могут начать продажи валютной выручки заранее. В прошлом месяце объем таких продаж вырос на 25% м/м, что обеспечило прекрасный "навес" валютного предложения и способствовало силе рубля. Доллар США имеет шансы сохраниться в пределах 84-88 руб., евро - в диапазоне 92-96 руб., юань - около 12 рублей.
Мосбиржа.
Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина
13 марта, 19:20
 
ЭкономикаРынки
 
 
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