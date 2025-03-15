https://1prime.ru/20250315/rynok-855779310.html

Прогноз на неделю: рубль рассчитывает на рост, нефти хотелось бы покоя

Прогноз на неделю: рубль рассчитывает на рост, нефти хотелось бы покоя - 15.03.2025, ПРАЙМ

Прогноз на неделю: рубль рассчитывает на рост, нефти хотелось бы покоя

Новая неделя марта будет временем крепких нервов и стальных стратегий: слишком много важного на ней сосредоточено, заявил агентству "Прайм" Владислав Антонов,... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T08:00+0300

2025-03-15T08:00+0300

2025-03-15T08:00+0300

экономика

рынки

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Новая неделя марта будет временем крепких нервов и стальных стратегий: слишком много важного на ней сосредоточено, заявил агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Прежде всего, геополитика. До сих пор нет структурированной информации из Саудовской Аравии по отношениям между Россией и странами Запада. Однако надежда на то, что "потепление" все же случится и не будет носить характер неудобного для всех компромисса, сохраняется. Как только появятся благоприятные новости, рубль укрепится, а фондовый рынок сможет начать эффектные покупки. Если информации не появится и будет понятно, что дипломаты зашли в тупик, рубль вернется к небольшой коррекции.19 марта пойдет заседание ФРС США. Резюме по итогам встречи может повлиять на расстановку сил на валютном рынке, укрепить евро и ослабить доллар, если Федрезерв предпочтет придерживаться прежней канвы монетарной политики и воздержится от резких замечаний и решений. 21 марта ЦБ РФ определит размер ключевой ставки. Показатели этот раз меняться не будет и останется на уровне 21% годовых. Инфляция в России в годовом сопоставлении все еще высокая, несмотря на локальные недельные сигналы. Все реакции валютной секции будут зависеть от того, что скажет ЦБ по поводу своих будущих действий. Базовый сценарий предполагает, что раньше июня ставку не сократят. Но есть шанс на то, что это случится и в мае - если будут поводы.Нефтяной фактор сглажен из-за специфики санкционных ограничений. Однако биржам так или иначе придется учитывать относительную слабость сырьевого рынка и спад цены на нефть в рублях - в бюджете на 2025 год показатель находится выше сегодняшней отметки. Brent сосредоточится на стабилизации около $70/баррель. Но технические сигналы минорны и не исключают понижения до $69,50.Позитив для рубля может прийти со стороны стартующего налогового периода в России. Его активная фаза начнется только с 24 марта, но по опыту января и февраля этого года компании-экспортеры могут начать продажи валютной выручки заранее. В прошлом месяце объем таких продаж вырос на 25% м/м, что обеспечило прекрасный "навес" валютного предложения и способствовало силе рубля. Доллар США имеет шансы сохраниться в пределах 84-88 руб., евро - в диапазоне 92-96 руб., юань - около 12 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки