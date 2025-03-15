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Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд
Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд - 15.03.2025, ПРАЙМ
Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд
Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год - почти 60... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T02:32+0300
2025-03-15T02:32+0300
2025-03-15T02:32+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год - почти 60 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
"Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). После 2025 года для выхода на пенсию потребуется иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК", - сказала Лопатина.
По её данным, плательщик сам устанавливает размер таких взносов. Для учета целого года работы в трудовой стаж необходимо внести минимальный взнос на обязательное пенсионное страхование (ОПС). При уплате меньшей суммы в стаж засчитывается пропорциональный период. Чтобы увеличить количество пенсионных баллов, засчитанных за год, надо внести больший взнос.
"Минимальная сумма добровольных взносов ОПС составляет 22% от МРОТ (минимального размера оплаты труда - ред.), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев). В 2025 году она составляет 59 241,60 руб. Максимальный добровольный платеж на ОПС равен восьми минимальным. В 2025 году это будет 473 932,80 рубля, что позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента", - уточнила эксперт.
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финансы, общество , москва, социальный фонд, ранхигс
Экономика, Финансы, Общество , МОСКВА, Социальный фонд, РАНХиГС
Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд
Эксперт Лопатина: самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год - почти 60 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
"Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). После 2025 года для выхода на пенсию потребуется иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК", - сказала Лопатина.
По её данным, плательщик сам устанавливает размер таких взносов. Для учета целого года работы в трудовой стаж необходимо внести минимальный взнос на обязательное пенсионное страхование (ОПС). При уплате меньшей суммы в стаж засчитывается пропорциональный период. Чтобы увеличить количество пенсионных баллов, засчитанных за год, надо внести больший взнос.
"Минимальная сумма добровольных взносов ОПС составляет 22% от МРОТ (минимального размера оплаты труда - ред.), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев). В 2025 году она составляет 59 241,60 руб. Максимальный добровольный платеж на ОПС равен восьми минимальным. В 2025 году это будет 473 932,80 рубля, что позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента", - уточнила эксперт.