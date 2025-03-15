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Силовики рассказали о ситуации в Курской области

Силовики рассказали о ситуации в Курской области - 15.03.2025, ПРАЙМ

Силовики рассказали о ситуации в Курской области

У ВСУ в Курской области нет путей организованно отойти на технике, выходить пытаются небольшие группы пехоты, сообщил РИА Новости представитель силовых... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T07:24+0300

2025-03-15T07:24+0300

2025-03-15T07:24+0300

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КУРСК, 15 мар – ПРАЙМ. У ВСУ в Курской области нет путей организованно отойти на технике, выходить пытаются небольшие группы пехоты, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. "Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы", - сообщил собеседник агентства. Тринадцатого марта президент России Владимир Путин заявил, что группировка, вторгшаяся на территорию Курской области, находится в изоляции. Он добавил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что за несколько дней ВС РФ освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. За все время боев под Курском потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек - порядка 19% потерь со всей зоны операции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф