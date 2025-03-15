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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - 15.03.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинский "24-й канал". | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T04:23+0300
2025-03-15T04:23+0300
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экономика
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинский "24-й канал".
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Экономика, Киев, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВСУ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"24-й канал": в Киеве слышны взрывы
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинский "24-й канал".
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.