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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - 15.03.2025, ПРАЙМ

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинский "24-й канал". | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T04:23+0300

2025-03-15T04:23+0300

2025-03-15T04:23+0300

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украина

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинский "24-й канал". "В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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киев, москва, украина, дмитрий песков, всу