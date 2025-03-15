https://1prime.ru/20250315/su-35-855815699.html

F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой

F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой - 15.03.2025, ПРАЙМ

F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой

Западу нечего противопоставить российскому истребителю Су-35. По утверждению натовских офицеров, даже хваленый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II,... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T15:19+0300

2025-03-15T15:19+0300

2025-03-15T15:33+0300

вооружения

су-35

f-35 lightning ii

экспертное мнение

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Западу нечего противопоставить российскому истребителю Су-35. По утверждению натовских офицеров, даже хваленый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, позиционирующийся как супермашина, предпочтет отступить, чтобы не вступать в бой с эти российским "монстром" поколения 4++. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.В статье сходу утверждается, что западные репортажи о ситуации на Украине, в которых превозносятся недюжинные возможности ВСУ и напрочь игнорируются преимущества ВС РФ, имеют мало общего с реальным положением вещей. В этой связи для многих наблюдателей стал неприятной неожиданностью, например, тот факт, что натовские истребители F-16 на Украине оказались абсолютно неспособными противостоять российским Су-35, говорится в публикации.Но если F-16 - объективно устаревшая машина, то F-35 Lightning II - машина последнего на сегодняшний день - пятого - поколения, но и она с большой долей вероятности проиграет в воздушном бою российскому Су-35 поколения 4++. Об этом авторам статьи рассказал "один бывший командующий НАТО", как его называют в материале."F-35 почти наверняка “увидит” Су-35 первым, противник, скорее всего, уклонится от любых выпущенных ракет, затем он навяжет воздушный бой, из которого, по всей видимости, выйдет победителем", - приводятся слова натовца в статье. После этого авторы добавляют, что главное преимущество Су-35 - сверхманевренность и отсутствие ограничений по углу атаки.А в заключение утверждается, что "вопли западных СМИ" о том, что украинцы "пачками" сбивают эти Су-35, вводят читателей, в том числе тех, кто считает себя военными аналитиками, в заблуждение. "Поэтому аналитикам следует быть более осмотрительными в оценке истребителя", - советуют авторы статьи.

https://1prime.ru/20250312/konflikt-855696053.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

су-35, f-35 lightning ii, экспертное мнение