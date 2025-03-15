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F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой - 15.03.2025, ПРАЙМ
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F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой
F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой - 15.03.2025, ПРАЙМ
F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой
Западу нечего противопоставить российскому истребителю Су-35. По утверждению натовских офицеров, даже хваленый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II,... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T15:19+0300
2025-03-15T15:33+0300
вооружения
су-35
f-35 lightning ii
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Западу нечего противопоставить российскому истребителю Су-35. По утверждению натовских офицеров, даже хваленый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, позиционирующийся как супермашина, предпочтет отступить, чтобы не вступать в бой с эти российским "монстром" поколения 4++. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.В статье сходу утверждается, что западные репортажи о ситуации на Украине, в которых превозносятся недюжинные возможности ВСУ и напрочь игнорируются преимущества ВС РФ, имеют мало общего с реальным положением вещей. В этой связи для многих наблюдателей стал неприятной неожиданностью, например, тот факт, что натовские истребители F-16 на Украине оказались абсолютно неспособными противостоять российским Су-35, говорится в публикации.Но если F-16 - объективно устаревшая машина, то F-35 Lightning II - машина последнего на сегодняшний день - пятого - поколения, но и она с большой долей вероятности проиграет в воздушном бою российскому Су-35 поколения 4++. Об этом авторам статьи рассказал "один бывший командующий НАТО", как его называют в материале."F-35 почти наверняка “увидит” Су-35 первым, противник, скорее всего, уклонится от любых выпущенных ракет, затем он навяжет воздушный бой, из которого, по всей видимости, выйдет победителем", - приводятся слова натовца в статье. После этого авторы добавляют, что главное преимущество Су-35 - сверхманевренность и отсутствие ограничений по углу атаки.А в заключение утверждается, что "вопли западных СМИ" о том, что украинцы "пачками" сбивают эти Су-35, вводят читателей, в том числе тех, кто считает себя военными аналитиками, в заблуждение. "Поэтому аналитикам следует быть более осмотрительными в оценке истребителя", - советуют авторы статьи.
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су-35, f-35 lightning ii, экспертное мнение
Вооружения, Су-35, F-35 Lightning II, экспертное мнение
15:19 15.03.2025 (обновлено: 15:33 15.03.2025)
 
F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой

TNI: хваленый F-35 предпочтет отступить, чем принять бой с Су-35

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Западу нечего противопоставить российскому истребителю Су-35. По утверждению натовских офицеров, даже хваленый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, позиционирующийся как супермашина, предпочтет отступить, чтобы не вступать в бой с эти российским "монстром" поколения 4++. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.
В статье сходу утверждается, что западные репортажи о ситуации на Украине, в которых превозносятся недюжинные возможности ВСУ и напрочь игнорируются преимущества ВС РФ, имеют мало общего с реальным положением вещей. В этой связи для многих наблюдателей стал неприятной неожиданностью, например, тот факт, что натовские истребители F-16 на Украине оказались абсолютно неспособными противостоять российским Су-35, говорится в публикации.
Но если F-16 - объективно устаревшая машина, то F-35 Lightning II - машина последнего на сегодняшний день - пятого - поколения, но и она с большой долей вероятности проиграет в воздушном бою российскому Су-35 поколения 4++. Об этом авторам статьи рассказал "один бывший командующий НАТО", как его называют в материале.
"F-35 почти наверняка “увидит” Су-35 первым, противник, скорее всего, уклонится от любых выпущенных ракет, затем он навяжет воздушный бой, из которого, по всей видимости, выйдет победителем", - приводятся слова натовца в статье.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
"Резко отличаются". В ВСУ неожиданно высказались об истребителях F-16
12 марта, 10:22
После этого авторы добавляют, что главное преимущество Су-35 - сверхманевренность и отсутствие ограничений по углу атаки.
А в заключение утверждается, что "вопли западных СМИ" о том, что украинцы "пачками" сбивают эти Су-35, вводят читателей, в том числе тех, кто считает себя военными аналитиками, в заблуждение.
"Поэтому аналитикам следует быть более осмотрительными в оценке истребителя", - советуют авторы статьи.
 
ВооруженияСу-35F-35 Lightning IIэкспертное мнение
 
 
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