https://1prime.ru/20250315/totalenergies-855817670.html
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies - 15.03.2025, ПРАЙМ
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies
Прокуратура французского Нантера начала досудебное расследование против энергетической компании TotalEnergies по подозрению в совершении непредумышленного... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T18:17+0300
2025-03-15T18:17+0300
2025-03-15T18:18+0300
происшествия
франция
расследование
totalenergies
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ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Прокуратура французского Нантера начала досудебное расследование против энергетической компании TotalEnergies по подозрению в совершении непредумышленного убийства из-за необеспечения безопасности сотрудников во время нападения боевиков в Мозамбике в марте 2021 года, сообщает издание Politico. "В пятницу прокуратура Нантера начала досудебное расследование против TotalEnergies по обвинению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи людям, находящимся в опасности", - пишет издание. В марте 2021 года исламистские боевики напали на город Палма, вблизи которого строился проект Mozambique LNG по разработке месторождений газа французской TotalEnergies. Ответственность за теракт взяла группировка "Аш-Шабаб". Сообщалось, что более 1,4 тысячи человек погибли или пропали без вести, среди них десятки людей, работавших на французскую компанию. В 2023 году выжившие и семьи погибших подали жалобу на компанию за то, что она не обеспечила должным образом безопасность субподрядчиков. Компания официально отвергла обвинения, заявив, что Mozambique LNG помогла эвакуировать более 2,5 тысячи человек. После беспорядков TotalEnergies приостановила работу над проектом. Газета Financial Times сообщила 13 марта, что Экспортно-импортный банк США (EXIM) повторно одобрил кредит на 4,7 миллиарда долларов. Изначально он был одобрен еще в 2020 году во время первого срока президента США Дональда Трампа, однако после заморозки из-за беспорядков потребовалось повторное одобрение. Как заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью агентству Блумберг, это необходимо, чтобы зафиксировать более поздние сроки окончания строительства - 2030 год. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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Происшествия, ФРАНЦИЯ, расследование, TotalEnergies
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies
Politico: во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies
ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Прокуратура французского Нантера начала досудебное расследование против энергетической компании TotalEnergies по подозрению в совершении непредумышленного убийства из-за необеспечения безопасности сотрудников во время нападения боевиков в Мозамбике в марте 2021 года, сообщает издание Politico.
"В пятницу прокуратура Нантера начала досудебное расследование против TotalEnergies по обвинению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи людям, находящимся в опасности", - пишет издание.
В марте 2021 года исламистские боевики напали на город Палма, вблизи которого строился проект Mozambique LNG по разработке месторождений газа французской TotalEnergies. Ответственность за теракт взяла группировка "Аш-Шабаб". Сообщалось, что более 1,4 тысячи человек погибли или пропали без вести, среди них десятки людей, работавших на французскую компанию.
В 2023 году выжившие и семьи погибших подали жалобу на компанию за то, что она не обеспечила должным образом безопасность субподрядчиков. Компания официально отвергла обвинения, заявив, что Mozambique LNG помогла эвакуировать более 2,5 тысячи человек.
TotalEnergies договорилась с индийской GSPC о поставках СПГ
После беспорядков TotalEnergies приостановила работу над проектом. Газета Financial Times сообщила 13 марта, что Экспортно-импортный банк США (EXIM) повторно одобрил кредит на 4,7 миллиарда долларов. Изначально он был одобрен еще в 2020 году во время первого срока президента США Дональда Трампа, однако после заморозки из-за беспорядков потребовалось повторное одобрение. Как заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью агентству Блумберг, это необходимо, чтобы зафиксировать более поздние сроки окончания строительства - 2030 год.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.