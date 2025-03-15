Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies - 15.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250315/totalenergies-855817670.html
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies - 15.03.2025, ПРАЙМ
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies
Прокуратура французского Нантера начала досудебное расследование против энергетической компании TotalEnergies по подозрению в совершении непредумышленного... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T18:17+0300
2025-03-15T18:18+0300
происшествия
франция
расследование
totalenergies
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_96:0:1506:793_1920x0_80_0_0_60cb8bb6ab8f0f1a98fd4f40c34c43f0.jpg
ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Прокуратура французского Нантера начала досудебное расследование против энергетической компании TotalEnergies по подозрению в совершении непредумышленного убийства из-за необеспечения безопасности сотрудников во время нападения боевиков в Мозамбике в марте 2021 года, сообщает издание Politico. "В пятницу прокуратура Нантера начала досудебное расследование против TotalEnergies по обвинению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи людям, находящимся в опасности", - пишет издание. В марте 2021 года исламистские боевики напали на город Палма, вблизи которого строился проект Mozambique LNG по разработке месторождений газа французской TotalEnergies. Ответственность за теракт взяла группировка "Аш-Шабаб". Сообщалось, что более 1,4 тысячи человек погибли или пропали без вести, среди них десятки людей, работавших на французскую компанию. В 2023 году выжившие и семьи погибших подали жалобу на компанию за то, что она не обеспечила должным образом безопасность субподрядчиков. Компания официально отвергла обвинения, заявив, что Mozambique LNG помогла эвакуировать более 2,5 тысячи человек. После беспорядков TotalEnergies приостановила работу над проектом. Газета Financial Times сообщила 13 марта, что Экспортно-импортный банк США (EXIM) повторно одобрил кредит на 4,7 миллиарда долларов. Изначально он был одобрен еще в 2020 году во время первого срока президента США Дональда Трампа, однако после заморозки из-за беспорядков потребовалось повторное одобрение. Как заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью агентству Блумберг, это необходимо, чтобы зафиксировать более поздние сроки окончания строительства - 2030 год. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250212/spg-854873833.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_272:0:1329:793_1920x0_80_0_0_d9271849fb4b3fb399dbb4fd0b27aa89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, расследование, totalenergies
Происшествия, ФРАНЦИЯ, расследование, TotalEnergies
18:17 15.03.2025 (обновлено: 18:18 15.03.2025)
 
Во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies

Politico: во Франции началось досудебное расследование против TotalEnergies

TotalEnergies
TotalEnergies
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Прокуратура французского Нантера начала досудебное расследование против энергетической компании TotalEnergies по подозрению в совершении непредумышленного убийства из-за необеспечения безопасности сотрудников во время нападения боевиков в Мозамбике в марте 2021 года, сообщает издание Politico.
"В пятницу прокуратура Нантера начала досудебное расследование против TotalEnergies по обвинению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи людям, находящимся в опасности", - пишет издание.
В марте 2021 года исламистские боевики напали на город Палма, вблизи которого строился проект Mozambique LNG по разработке месторождений газа французской TotalEnergies. Ответственность за теракт взяла группировка "Аш-Шабаб". Сообщалось, что более 1,4 тысячи человек погибли или пропали без вести, среди них десятки людей, работавших на французскую компанию.
В 2023 году выжившие и семьи погибших подали жалобу на компанию за то, что она не обеспечила должным образом безопасность субподрядчиков. Компания официально отвергла обвинения, заявив, что Mozambique LNG помогла эвакуировать более 2,5 тысячи человек.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
TotalEnergies договорилась с индийской GSPC о поставках СПГ
12 февраля, 13:08
После беспорядков TotalEnergies приостановила работу над проектом. Газета Financial Times сообщила 13 марта, что Экспортно-импортный банк США (EXIM) повторно одобрил кредит на 4,7 миллиарда долларов. Изначально он был одобрен еще в 2020 году во время первого срока президента США Дональда Трампа, однако после заморозки из-за беспорядков потребовалось повторное одобрение. Как заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью агентству Блумберг, это необходимо, чтобы зафиксировать более поздние сроки окончания строительства - 2030 год.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯрасследованиеTotalEnergies
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала