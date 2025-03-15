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Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных

Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных - 15.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти. | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T02:56+0300

2025-03-15T02:56+0300

2025-03-15T02:56+0300

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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти. "Я очень обеспокоен (ситуацией - ред.) на поле, там прямо сейчас находится очень уязвимая группа украинских солдат, которые, в самом деле, окружены. Это не хорошо, потому что мы не хотим, чтобы они умерли", - сказал он журналистам перед вылетом во Флориду с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд. По словам Трампа, в конфликте на Украине уже погибло "достаточно" людей. "Посмотрим, что случится в этом отношении со всем этим… Из России приходят очень хорошие настроения", - добавил он. В пятницу Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение. Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

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общество , мировая экономика, украина, рф, сша, дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф