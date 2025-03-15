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Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных
Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных - 15.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных
Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти. | 15.03.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти.
"Я очень обеспокоен (ситуацией - ред.) на поле, там прямо сейчас находится очень уязвимая группа украинских солдат, которые, в самом деле, окружены. Это не хорошо, потому что мы не хотим, чтобы они умерли", - сказал он журналистам перед вылетом во Флориду с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд.
По словам Трампа, в конфликте на Украине уже погибло "достаточно" людей. "Посмотрим, что случится в этом отношении со всем этим… Из России приходят очень хорошие настроения", - добавил он.
В пятницу Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ
Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных
Трамп заявил, что не хочет смерти окруженных украинских военных
ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти.
"Я очень обеспокоен (ситуацией - ред.) на поле, там прямо сейчас находится очень уязвимая группа украинских солдат, которые, в самом деле, окружены. Это не хорошо, потому что мы не хотим, чтобы они умерли", - сказал он журналистам перед вылетом во Флориду с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд.
По словам Трампа, в конфликте на Украине уже погибло "достаточно" людей. "Посмотрим, что случится в этом отношении со всем этим… Из России приходят очень хорошие настроения", - добавил он.
В пятницу Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.