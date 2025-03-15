Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств - 15.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250315/tramp-855811666.html
Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств
Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств - 15.03.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств
Президент США Дональд Трамп подписал новый закон по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T07:57+0300
2025-03-15T07:57+0300
технологии
экономика
рф
сша
москва
дональд трамп
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855811666.jpg?1742014678
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал новый закон по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом), соответствующий законопроект опубликован на сайте Белого дома. Согласно законопроекту, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, позволяемого законом. "Неофициальные компоненты и функции следующих государственных органов должны быть устранены в максимальной степени, соответствующей применимому законодательству, и такие органы должны сократить выполнение своих уставных функций и связанного с ними персонала до минимального присутствия и функций, требуемых законом", - говорится в тексте закона. В перечень подобных ведомств были включены такие организации, как агентство по глобальным медиа, Федеральная служба посредничества и примирения, агентство по развитию бизнеса меньшинствами, межведомственный совет по делам бездомных и другие. В рамках закона организации должны будут представить отчет о функциях своих подразделений через неделю. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом), заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL), из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. "Радио Свобода" финансируется американским конгрессом через правительственное агентство по глобальным медиа (USAGM).
рф
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, рф, сша, москва, дональд трамп, роскомнадзор
Технологии, Экономика, РФ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Роскомнадзор
07:57 15.03.2025
 
Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств

Трамп подписал закон о сокращении функций агентства по глобальным медиа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал новый закон по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом), соответствующий законопроект опубликован на сайте Белого дома.
Согласно законопроекту, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, позволяемого законом.
"Неофициальные компоненты и функции следующих государственных органов должны быть устранены в максимальной степени, соответствующей применимому законодательству, и такие органы должны сократить выполнение своих уставных функций и связанного с ними персонала до минимального присутствия и функций, требуемых законом", - говорится в тексте закона.
В перечень подобных ведомств были включены такие организации, как агентство по глобальным медиа, Федеральная служба посредничества и примирения, агентство по развитию бизнеса меньшинствами, межведомственный совет по делам бездомных и другие. В рамках закона организации должны будут представить отчет о функциях своих подразделений через неделю.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом), заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL), из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. "Радио Свобода" финансируется американским конгрессом через правительственное агентство по глобальным медиа (USAGM).
 
ЭкономикаТехнологииРФСШАМОСКВАДональд ТрампРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала