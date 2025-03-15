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Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств
Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств - 15.03.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств
Президент США Дональд Трамп подписал новый закон по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T07:57+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал новый закон по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом), соответствующий законопроект опубликован на сайте Белого дома.
Согласно законопроекту, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, позволяемого законом.
"Неофициальные компоненты и функции следующих государственных органов должны быть устранены в максимальной степени, соответствующей применимому законодательству, и такие органы должны сократить выполнение своих уставных функций и связанного с ними персонала до минимального присутствия и функций, требуемых законом", - говорится в тексте закона.
В перечень подобных ведомств были включены такие организации, как агентство по глобальным медиа, Федеральная служба посредничества и примирения, агентство по развитию бизнеса меньшинствами, межведомственный совет по делам бездомных и другие. В рамках закона организации должны будут представить отчет о функциях своих подразделений через неделю.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом), заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL), из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. "Радио Свобода" финансируется американским конгрессом через правительственное агентство по глобальным медиа (USAGM).
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Технологии, Экономика, РФ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Роскомнадзор
Трамп подписал закон о сокращении функций нескольких ведомств
Трамп подписал закон о сокращении функций агентства по глобальным медиа
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал новый закон по максимальному сокращению функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом), соответствующий законопроект опубликован на сайте Белого дома.
Согласно законопроекту, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, позволяемого законом.
"Неофициальные компоненты и функции следующих государственных органов должны быть устранены в максимальной степени, соответствующей применимому законодательству, и такие органы должны сократить выполнение своих уставных функций и связанного с ними персонала до минимального присутствия и функций, требуемых законом", - говорится в тексте закона.
В перечень подобных ведомств были включены такие организации, как агентство по глобальным медиа, Федеральная служба посредничества и примирения, агентство по развитию бизнеса меньшинствами, межведомственный совет по делам бездомных и другие. В рамках закона организации должны будут представить отчет о функциях своих подразделений через неделю.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (признано в РФ СМИ-иноагентом), заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL), из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. "Радио Свобода" финансируется американским конгрессом через правительственное агентство по глобальным медиа (USAGM).