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Трамп высказался о долгом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп высказался о долгом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным
Трамп высказался о долгом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным - 15.03.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о долгом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным
Американский президент Дональд Трамп назвал "больными дегенератами" те СМИ, которые писали о длительном ожидании спецпосланником США Стивом Уиткоффом встречи с... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T21:09+0300
2025-03-15T21:09+0300
политика
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп назвал "больными дегенератами" те СМИ, которые писали о длительном ожидании спецпосланником США Стивом Уиткоффом встречи с российским лидером Владимиром Путиным, раскритиковав прессу за распространение ложной информации. "Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер указал, что на самом деле никакого ожидания вообще не было, а указанные сообщения являются попыткой нанести унижение. "Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости", - подчеркнул президент США. Трамп добавил, что с представителями России проходили и другие встречи, которые заняли время, но оказались "очень продуктивными". "С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!" - отметил он. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин
21:09 15.03.2025
 
Трамп высказался о долгом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным

Трамп назвал ложью сообщения о длительном ожидании Уиткоффом встречи с Путиным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп назвал "больными дегенератами" те СМИ, которые писали о длительном ожидании спецпосланником США Стивом Уиткоффом встречи с российским лидером Владимиром Путиным, раскритиковав прессу за распространение ложной информации.
"Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Американский лидер указал, что на самом деле никакого ожидания вообще не было, а указанные сообщения являются попыткой нанести унижение. "Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости", - подчеркнул президент США.
Трамп добавил, что с представителями России проходили и другие встречи, которые заняли время, но оказались "очень продуктивными".
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"С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!" - отметил он.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
 
ПолитикаДональд ТрампСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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