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Трамп подписал закон о финансировании правительства США - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп подписал закон о финансировании правительства США
Трамп подписал закон о финансировании правительства США - 15.03.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал закон о финансировании правительства США
Американский президент Дональд Трамп в субботу подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года, после того как ранее документ... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T21:29+0300
2025-03-15T21:30+0300
политика
дональд трамп
закон
финансирование
правительство сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в субботу подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года, после того как ранее документ поддержали обе палаты конгресса страны, заявили в Белом доме. "В субботу, 15 марта 2025 года, президент подписал закон… который обеспечивает дальнейшее продолжение финансирования и иные продления на финансовый год, завершающийся 30 сентября 2025 года", - говорится в распространенном релизе американской администрации. Вечером в пятницу по местному времени сенат США принял законопроект о финансировании работы американского правительства, позволив избежать шатдауна, грозившего стране уже с субботы. Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов. Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений. Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению. Однако на этапе процедурного голосования в сенате законопроект поддержали 10 членов Демпартии, включая лидера партийного меньшинства Чака Шумера. Газета газета Washington Post позднее сообщила, что этот шаг привел к внутреннему расколу в рядах Демократической партии США, которая всё еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году.
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дональд трамп, закон, финансирование, правительство сша
Политика, Дональд Трамп, закон, финансирование, правительство США
21:29 15.03.2025 (обновлено: 21:30 15.03.2025)
 
Трамп подписал закон о финансировании правительства США

Белый дом: Трамп подписал закон о финансировании правительства США

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в субботу подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года, после того как ранее документ поддержали обе палаты конгресса страны, заявили в Белом доме.
"В субботу, 15 марта 2025 года, президент подписал закон… который обеспечивает дальнейшее продолжение финансирования и иные продления на финансовый год, завершающийся 30 сентября 2025 года", - говорится в распространенном релизе американской администрации.
Вечером в пятницу по местному времени сенат США принял законопроект о финансировании работы американского правительства, позволив избежать шатдауна, грозившего стране уже с субботы.
Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов.
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Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений.
Демократы критиковали законодательную инициативу, опасаясь, что в случае принятия она даст Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению. Однако на этапе процедурного голосования в сенате законопроект поддержали 10 членов Демпартии, включая лидера партийного меньшинства Чака Шумера.
Газета газета Washington Post позднее сообщила, что этот шаг привел к внутреннему расколу в рядах Демократической партии США, которая всё еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году.
 
ПолитикаДональд Трампзаконфинансированиеправительство США
 
 
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