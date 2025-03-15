https://1prime.ru/20250315/tramp-855820676.html

Трамп приказал ВС США начать "мощные" действия против хуситов в Йемене

Трамп приказал ВС США начать "мощные" действия против хуситов в Йемене - 15.03.2025, ПРАЙМ

Трамп приказал ВС США начать "мощные" действия против хуситов в Йемене

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла"... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T22:06+0300

2025-03-15T22:06+0300

2025-03-15T22:05+0300

политика

дональд трамп

армия

хуситы

йемен

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситы)."Сегодня я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене... Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту"."Если вы это сделаете, будьте осторожны, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем относиться к этому с пониманием!" - пригрозил президент США.

https://1prime.ru/20250315/kanada-855817250.html

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дональд трамп, армия, хуситы, йемен