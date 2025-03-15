https://1prime.ru/20250315/turizm-855812012.html

Эксперты зафиксировали рост спроса на поездки во Вьетнам среди россиян

Эксперты зафиксировали рост спроса на поездки во Вьетнам среди россиян - 15.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты зафиксировали рост спроса на поездки во Вьетнам среди россиян

Российские туристы в начале этого года забронировали во Вьетнаме гостиниц для отдыха в течение всего 2025-го на 73% больше, чем годом ранее, сообщили РИА... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T08:30+0300

2025-03-15T08:30+0300

2025-03-15T08:30+0300

туризм

бизнес

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аэрофлот

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Российские туристы в начале этого года забронировали во Вьетнаме гостиниц для отдыха в течение всего 2025-го на 73% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей "Островок". "Вьетнам входит в топ-15 зарубежных направлений для россиян в 2025 году. Спрос на поездки в этом году вырос на 73%. Здесь наибольшую популярность набирают Нячанг, Хошимин и остров Фукуок", - рассказали в сервисе, уточнив, что речь идет о бронированиях за период с января до середины марта прошлого и этого года. "Нячанг, расположенный на берегу Южно-Китайского моря, называют пляжной столицей страны: спрос на этот курорт вырос на 78% по сравнению с прошлым годом. Хошимин, сочетающий в себе современную атмосферу мегаполиса и насыщенную историю, показывает рост бронирований на 79%. Остров Фукуок и город Фантхьет также пользуются большим спросом: число бронирований по этим направлениям выросло вдвое", - добавили аналитики. В компании уверены, что с марта транспортная доступность Вьетнама станет еще удобнее: запускаются новые прямые рейсы. "Аэрофлот" свяжет Москву с Нячангом, а Azur air добавит рейсы из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и других городов. Это позволит туристам из разных регионов России быстрее и удобнее добираться до популярных курортов страны", - отметили в "Островке". "Вьетнам привлекает туристов не только пляжами, но и богатой культурой, уникальной кухней и возможностями для разнообразного отдыха. При этом авиасообщение со странами Азии становится все более доступным: билеты по ряду направлений сопоставимы по стоимости, а иногда и дешевле, чем перелеты в некоторые европейские государства. Увеличение количества рейсов и расширение географии полетов обещают сделать азиатские направления еще более популярными в 2025 году", - сказала управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова, слова которой привели в сообщении. Отмечается, что наибольшее число бронирований во Вьетнаме в 2024 году пришлось на апрель-май и октябрь-ноябрь.

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туризм, бизнес, вьетнам, аэрофлот, azur air