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Эксперты зафиксировали рост спроса на поездки во Вьетнам среди россиян - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты зафиксировали рост спроса на поездки во Вьетнам среди россиян
Эксперты зафиксировали рост спроса на поездки во Вьетнам среди россиян - 15.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты зафиксировали рост спроса на поездки во Вьетнам среди россиян
Российские туристы в начале этого года забронировали во Вьетнаме гостиниц для отдыха в течение всего 2025-го на 73% больше, чем годом ранее, сообщили РИА... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T08:30+0300
2025-03-15T08:30+0300
туризм
бизнес
вьетнам
аэрофлот
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Российские туристы в начале этого года забронировали во Вьетнаме гостиниц для отдыха в течение всего 2025-го на 73% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей "Островок". "Вьетнам входит в топ-15 зарубежных направлений для россиян в 2025 году. Спрос на поездки в этом году вырос на 73%. Здесь наибольшую популярность набирают Нячанг, Хошимин и остров Фукуок", - рассказали в сервисе, уточнив, что речь идет о бронированиях за период с января до середины марта прошлого и этого года. "Нячанг, расположенный на берегу Южно-Китайского моря, называют пляжной столицей страны: спрос на этот курорт вырос на 78% по сравнению с прошлым годом. Хошимин, сочетающий в себе современную атмосферу мегаполиса и насыщенную историю, показывает рост бронирований на 79%. Остров Фукуок и город Фантхьет также пользуются большим спросом: число бронирований по этим направлениям выросло вдвое", - добавили аналитики. В компании уверены, что с марта транспортная доступность Вьетнама станет еще удобнее: запускаются новые прямые рейсы. "Аэрофлот" свяжет Москву с Нячангом, а Azur air добавит рейсы из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и других городов. Это позволит туристам из разных регионов России быстрее и удобнее добираться до популярных курортов страны", - отметили в "Островке". "Вьетнам привлекает туристов не только пляжами, но и богатой культурой, уникальной кухней и возможностями для разнообразного отдыха. При этом авиасообщение со странами Азии становится все более доступным: билеты по ряду направлений сопоставимы по стоимости, а иногда и дешевле, чем перелеты в некоторые европейские государства. Увеличение количества рейсов и расширение географии полетов обещают сделать азиатские направления еще более популярными в 2025 году", - сказала управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова, слова которой привели в сообщении. Отмечается, что наибольшее число бронирований во Вьетнаме в 2024 году пришлось на апрель-май и октябрь-ноябрь.
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туризм, бизнес, вьетнам, аэрофлот, azur air
Туризм, Бизнес, ВЬЕТНАМ, Аэрофлот, Azur Air
08:30 15.03.2025
 
Эксперты зафиксировали рост спроса на поездки во Вьетнам среди россиян

"Островок": спрос россиян на поездки во Вьетнам в начале 2025 года вырос на 73%

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Вьетнам
Страны мира. Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Российские туристы в начале этого года забронировали во Вьетнаме гостиниц для отдыха в течение всего 2025-го на 73% больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей "Островок".
"Вьетнам входит в топ-15 зарубежных направлений для россиян в 2025 году. Спрос на поездки в этом году вырос на 73%. Здесь наибольшую популярность набирают Нячанг, Хошимин и остров Фукуок", - рассказали в сервисе, уточнив, что речь идет о бронированиях за период с января до середины марта прошлого и этого года.
"Нячанг, расположенный на берегу Южно-Китайского моря, называют пляжной столицей страны: спрос на этот курорт вырос на 78% по сравнению с прошлым годом. Хошимин, сочетающий в себе современную атмосферу мегаполиса и насыщенную историю, показывает рост бронирований на 79%. Остров Фукуок и город Фантхьет также пользуются большим спросом: число бронирований по этим направлениям выросло вдвое", - добавили аналитики.
В компании уверены, что с марта транспортная доступность Вьетнама станет еще удобнее: запускаются новые прямые рейсы. "Аэрофлот" свяжет Москву с Нячангом, а Azur air добавит рейсы из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и других городов. Это позволит туристам из разных регионов России быстрее и удобнее добираться до популярных курортов страны", - отметили в "Островке".
"Вьетнам привлекает туристов не только пляжами, но и богатой культурой, уникальной кухней и возможностями для разнообразного отдыха. При этом авиасообщение со странами Азии становится все более доступным: билеты по ряду направлений сопоставимы по стоимости, а иногда и дешевле, чем перелеты в некоторые европейские государства. Увеличение количества рейсов и расширение географии полетов обещают сделать азиатские направления еще более популярными в 2025 году", - сказала управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова, слова которой привели в сообщении.
Отмечается, что наибольшее число бронирований во Вьетнаме в 2024 году пришлось на апрель-май и октябрь-ноябрь.
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