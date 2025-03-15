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В Турции заявили о кризисе доверия в переговорах по Украине - 15.03.2025, ПРАЙМ
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В Турции заявили о кризисе доверия в переговорах по Украине
В Турции заявили о кризисе доверия в переговорах по Украине - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о кризисе доверия в переговорах по Украине
Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в переговорном процессе по урегулированию конфликта на... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T00:38+0300
2025-03-15T00:38+0300
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АНКАРА, 15 мар – ПРАЙМ. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине наблюдается "кризис доверия", стороны находятся в поисках путей выхода из сложившейся ситуации. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США провели "очень хорошие" звонки с Россией и Украиной. "Ситуация (по Украине) меняется очень быстро. Ситуация достигает определенной точки, затем снова прорабатывается. Базовый элемент состоит в том, что наблюдается кризис доверия. Никто никому не доверяет, я имею в виду военную обстановку. Два раза стороны конфликта удалось собрать вместе. Это было в Турции. Был проделан значительный путь на этих переговорах. По известным обстоятельствам, не получилось (достигнуть результата – ред.). Сегодня мы достигли точки, когда наблюдается кризис доверия", - заявил Кылыч в интервью телеканалу NTV. По его словам, стороны неоднократно перерабатывают результаты переговоров. "Возникают (у сторон) вопросы: что лежит за этим, какие цели преследуются? Какую позицию займут в этом процессе Европа, США? Во всей этой обстановке кризиса недоверия стороны находятся в поисках путей выхода из ситуации", - сказал политик. Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки. Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.
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мировая экономика, украина, сша, турция, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, США, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
00:38 15.03.2025
 
В Турции заявили о кризисе доверия в переговорах по Украине

Посол Турции Кылыч: в переговорах по Украине наблюдается кризис доверия

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АНКАРА, 15 мар – ПРАЙМ. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине наблюдается "кризис доверия", стороны находятся в поисках путей выхода из сложившейся ситуации.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США провели "очень хорошие" звонки с Россией и Украиной.
"Ситуация (по Украине) меняется очень быстро. Ситуация достигает определенной точки, затем снова прорабатывается. Базовый элемент состоит в том, что наблюдается кризис доверия. Никто никому не доверяет, я имею в виду военную обстановку. Два раза стороны конфликта удалось собрать вместе. Это было в Турции. Был проделан значительный путь на этих переговорах. По известным обстоятельствам, не получилось (достигнуть результата – ред.). Сегодня мы достигли точки, когда наблюдается кризис доверия", - заявил Кылыч в интервью телеканалу NTV.
По его словам, стороны неоднократно перерабатывают результаты переговоров.
"Возникают (у сторон) вопросы: что лежит за этим, какие цели преследуются? Какую позицию займут в этом процессе Европа, США? Во всей этой обстановке кризиса недоверия стороны находятся в поисках путей выхода из ситуации", - сказал политик.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент России.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАТУРЦИЯДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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