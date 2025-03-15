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США рассматривают ужесточение визового режима для России, пишет NYT - 15.03.2025, ПРАЙМ
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США рассматривают ужесточение визового режима для России, пишет NYT
США рассматривают ужесточение визового режима для России, пишет NYT - 15.03.2025, ПРАЙМ
США рассматривают ужесточение визового режима для России, пишет NYT
Администрация США рассматривает возможность ужесточения правил въезда для граждан 43 государств, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщает New York Times,... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T11:58+0300
2025-03-15T11:59+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Администрация США рассматривает возможность ужесточения правил въезда для граждан 43 государств, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.По данным издания, полный запрет на въезд в США может быть введен для граждан 11 стран, в числе которых Афганистан, Венесуэла и КНДР.Для граждан России, Белоруссии и ряда других стран, возможно, будут введены "резкие ограничения" на выдачу виз. Предполагается, что въезд может быть разрешен состоятельным бизнесменам, но не туристам или иммигрантам.Еще 22 странам, среди которых Ангола и Камерун, предлагается в течение 60 дней устранить "факторы беспокойства" со стороны США, в противном случае их могут включить в список стран с полным запретом или жесткими ограничениями."Предложение резко ограничить, если не полностью запретить, путешественников из России, поднимает другой вопрос… Трамп пытается переориентировать внешнюю политику США в более дружественном по отношению к России направлении", - указывает New York Times.Сообщается, что предложения по ужесточению визового режима были разработаны Государственным департаментом США несколько недель назад и переданы в Белый дом. Там списки стран могут быть скорректированы с учетом политических соображений и дипломатических отношений.Как пишет газета, сейчас списки стран анализируются посольствами США, специалистами по безопасности и разведывательными службами. Они должны предоставить комментарии относительно точности информации о проблемах в конкретных странах и возможных политических последствиях таких решений.Издание подчеркивает, что пока остается неясным, будут ли действующие визы аннулированы и коснутся ли ограничения обладателей грин-карт.
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new york times, сша, вашингтон
Политика, New York Times, США, ВАШИНГТОН
11:58 15.03.2025 (обновлено: 11:59 15.03.2025)
 
США рассматривают ужесточение визового режима для России, пишет NYT

NYT: США могут ввести ограничения на въезд для граждан ряда стран, включая Россию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Администрация США рассматривает возможность ужесточения правил въезда для граждан 43 государств, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, полный запрет на въезд в США может быть введен для граждан 11 стран, в числе которых Афганистан, Венесуэла и КНДР.
Для граждан России, Белоруссии и ряда других стран, возможно, будут введены "резкие ограничения" на выдачу виз. Предполагается, что въезд может быть разрешен состоятельным бизнесменам, но не туристам или иммигрантам.
Еще 22 странам, среди которых Ангола и Камерун, предлагается в течение 60 дней устранить "факторы беспокойства" со стороны США, в противном случае их могут включить в список стран с полным запретом или жесткими ограничениями.
"Предложение резко ограничить, если не полностью запретить, путешественников из России, поднимает другой вопрос… Трамп пытается переориентировать внешнюю политику США в более дружественном по отношению к России направлении", - указывает New York Times.
Сообщается, что предложения по ужесточению визового режима были разработаны Государственным департаментом США несколько недель назад и переданы в Белый дом. Там списки стран могут быть скорректированы с учетом политических соображений и дипломатических отношений.
Как пишет газета, сейчас списки стран анализируются посольствами США, специалистами по безопасности и разведывательными службами. Они должны предоставить комментарии относительно точности информации о проблемах в конкретных странах и возможных политических последствиях таких решений.
Издание подчеркивает, что пока остается неясным, будут ли действующие визы аннулированы и коснутся ли ограничения обладателей грин-карт.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
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ПолитикаNew York TimesСШАВАШИНГТОН
 
 
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