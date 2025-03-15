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США рассматривают ужесточение визового режима для России, пишет NYT

США рассматривают ужесточение визового режима для России, пишет NYT - 15.03.2025, ПРАЙМ

США рассматривают ужесточение визового режима для России, пишет NYT

Администрация США рассматривает возможность ужесточения правил въезда для граждан 43 государств, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщает New York Times,... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T11:58+0300

2025-03-15T11:58+0300

2025-03-15T11:59+0300

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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Администрация США рассматривает возможность ужесточения правил въезда для граждан 43 государств, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.По данным издания, полный запрет на въезд в США может быть введен для граждан 11 стран, в числе которых Афганистан, Венесуэла и КНДР.Для граждан России, Белоруссии и ряда других стран, возможно, будут введены "резкие ограничения" на выдачу виз. Предполагается, что въезд может быть разрешен состоятельным бизнесменам, но не туристам или иммигрантам.Еще 22 странам, среди которых Ангола и Камерун, предлагается в течение 60 дней устранить "факторы беспокойства" со стороны США, в противном случае их могут включить в список стран с полным запретом или жесткими ограничениями."Предложение резко ограничить, если не полностью запретить, путешественников из России, поднимает другой вопрос… Трамп пытается переориентировать внешнюю политику США в более дружественном по отношению к России направлении", - указывает New York Times.Сообщается, что предложения по ужесточению визового режима были разработаны Государственным департаментом США несколько недель назад и переданы в Белый дом. Там списки стран могут быть скорректированы с учетом политических соображений и дипломатических отношений.Как пишет газета, сейчас списки стран анализируются посольствами США, специалистами по безопасности и разведывательными службами. Они должны предоставить комментарии относительно точности информации о проблемах в конкретных странах и возможных политических последствиях таких решений.Издание подчеркивает, что пока остается неясным, будут ли действующие визы аннулированы и коснутся ли ограничения обладателей грин-карт.

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new york times, сша, вашингтон