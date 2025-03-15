https://1prime.ru/20250315/vino-855813199.html

Минсельхоз сообщил о расширении экспорта вина в Таиланд

Минсельхоз сообщил о расширении экспорта вина в Таиланд - 15.03.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о расширении экспорта вина в Таиланд

Экспорт российского вина расширился на Таиланд; а в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам, сообщили РИА Новости в Минсельхозе... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T10:16+0300

2025-03-15T10:16+0300

2025-03-15T10:23+0300

экономика

таиланд

китай

минсельхоз

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84151/04/841510498_0:352:2401:1702_1920x0_80_0_0_3bfb1455935c1e1ec3d34062ca7ab41c.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экспорт российского вина расширился на Таиланд; а в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ. "Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд. Значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль", - рассказали в министерстве. Там также отметили, что ключевыми партнерами России в "стоимостной структуре отечественного экспорта" виноградных вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция. При этом основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению. "Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах", - добавили в ведомстве. Ранее в марте центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ рассказал, что Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.

https://1prime.ru/20250312/tailand-855698288.html

таиланд

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

таиланд, китай, минсельхоз, агроэкспорт