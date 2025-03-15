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Минсельхоз сообщил о расширении экспорта вина в Таиланд
Минсельхоз сообщил о расширении экспорта вина в Таиланд - 15.03.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о расширении экспорта вина в Таиланд
Экспорт российского вина расширился на Таиланд; а в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам, сообщили РИА Новости в Минсельхозе... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T10:16+0300
2025-03-15T10:16+0300
2025-03-15T10:23+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экспорт российского вина расширился на Таиланд; а в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ. "Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд. Значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль", - рассказали в министерстве. Там также отметили, что ключевыми партнерами России в "стоимостной структуре отечественного экспорта" виноградных вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция. При этом основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению. "Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах", - добавили в ведомстве. Ранее в марте центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ рассказал, что Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.
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таиланд, китай, минсельхоз, агроэкспорт
Экономика, ТАИЛАНД, КИТАЙ, Минсельхоз, Агроэкспорт
Минсельхоз сообщил о расширении экспорта вина в Таиланд
Минсельхоз: Россия начала экспортировать вино в Таиланд, есть планы на Израиль и Вьетнам
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экспорт российского вина расширился на Таиланд; а в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ.
"Стоит отметить начало поставок российского вина в Таиланд. Значительный интерес для российских экспортеров представляет Китай. Также в рамках стратегии продвижения отечественных вин выделены как перспективные направления Вьетнам и Израиль", - рассказали в министерстве.
Там также отметили, что ключевыми партнерами России в "стоимостной структуре отечественного экспорта" виноградных вин в прошлом году были Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция. При этом основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.
"Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах", - добавили в ведомстве.
Ранее в марте центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ рассказал, что Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция.
Иностранные инвестиции в Таиланд достигли максимума за десять лет