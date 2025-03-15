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Макрон решил переманить клиентов американского ВПК
Макрон решил переманить клиентов американского ВПК - 15.03.2025, ПРАЙМ
Макрон решил переманить клиентов американского ВПК
Французский президент Эммануэль Макрон заявил о стремлении Франции переманить к себе клиентов американского ВПК в Европе. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T23:16+0300
2025-03-15T23:16+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон заявил о стремлении Франции переманить к себе клиентов американского ВПК в Европе. "Я попросил у промышленников сделать так, чтобы мы могли, имея в виду системы, среди которых у нас есть наилучшие продукты, продвигать (вооружения - ред.) в европейских государствах, которые привыкли покупать у США. Тем, кто покупает (зенитно-ракетные комплексы - ред.) Patriot, нужно предложить (зенитно-ракетные комплексы - ред.) SAMP/T нового поколения, франко-итальянского производства. Тем, кто покупает (истребители - ред.) F35, нужно предложить (истребители - ред.) Rafale", - заявил Макрон газете Parisien. Макрон при этом признал, что попытки привлечь внимание европейских покупателей к французскому оружию вместо американского потребуют "большой работы по упрощению (производства - ред.) и снижению затрат".
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франция, эммануэль макрон, впк, сша
Вооружения, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ВПК, США
Макрон решил переманить клиентов американского ВПК
Макрон заявил о желании Франции переманить клиентов американского ВПК в Европе
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон заявил о стремлении Франции переманить к себе клиентов американского ВПК в Европе.
"Я попросил у промышленников сделать так, чтобы мы могли, имея в виду системы, среди которых у нас есть наилучшие продукты, продвигать (вооружения - ред.) в европейских государствах, которые привыкли покупать у США. Тем, кто покупает (зенитно-ракетные комплексы - ред.) Patriot, нужно предложить (зенитно-ракетные комплексы - ред.) SAMP/T нового поколения, франко-итальянского производства. Тем, кто покупает (истребители - ред.) F35, нужно предложить (истребители - ред.) Rafale", - заявил Макрон газете Parisien.
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Макрон при этом признал, что попытки привлечь внимание европейских покупателей к французскому оружию вместо американского потребуют "большой работы по упрощению (производства - ред.) и снижению затрат".