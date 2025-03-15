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Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов
Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов - 15.03.2025, ПРАЙМ
Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов
Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T21:32+0300
2025-03-15T21:32+0300
политика
румыния
выборы
дональд трамп
признание
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БУХАРЕСТ, 15 мар - ПРАЙМ. Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии после того, как Центральное избирательное бюро повторно отклонило её кандидатуру. Центральное избирательное бюро Румынии в субботу отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах. Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году. "Повторное отклонение моей кандидатуры на президентских выборах в Румынии показывает, что демократическая система разрушена, а выборы уже сфальсифицированы. Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса", - говорится в открытом письме Шошоакэ Трампу, копию которого передела РИА Новости пресс-служба политика. В письме Шошоакэ утверждает, что запрет на её участие в выборах осуществлён "без каких-либо законных оснований, с вопиющим нарушением Конституции страны" и является "беспрецедентным фактом в цивилизованном мире". По мнению политика, к запрету её кандидатуры причастна председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая "напрямую вовлечена в избирательное мошенничество в Румынии, поскольку Брюссель хочет сохранить контроль над Румынией". Также Шошоакэ обвиняет руководство Европейской комиссии в попытках сорвать усилия администрации Трампа по урегулированию конфликта в Украине.
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румыния, выборы, дональд трамп, признание
Политика, РУМЫНИЯ, Выборы, Дональд Трамп, признание
21:32 15.03.2025
 
Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов

Сенатор Румынии Шошоакэ попросила Трампа не признавать результаты будущих выборов

© CC BY 2.0 / Aleksander DragnesЗдание румынского парламента, Бухарест
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© CC BY 2.0 / Aleksander Dragnes
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БУХАРЕСТ, 15 мар - ПРАЙМ. Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии после того, как Центральное избирательное бюро повторно отклонило её кандидатуру.
Центральное избирательное бюро Румынии в субботу отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах. Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году.
"Повторное отклонение моей кандидатуры на президентских выборах в Румынии показывает, что демократическая система разрушена, а выборы уже сфальсифицированы. Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса", - говорится в открытом письме Шошоакэ Трампу, копию которого передела РИА Новости пресс-служба политика.
В письме Шошоакэ утверждает, что запрет на её участие в выборах осуществлён "без каких-либо законных оснований, с вопиющим нарушением Конституции страны" и является "беспрецедентным фактом в цивилизованном мире".
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По мнению политика, к запрету её кандидатуры причастна председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая "напрямую вовлечена в избирательное мошенничество в Румынии, поскольку Брюссель хочет сохранить контроль над Румынией".
Также Шошоакэ обвиняет руководство Европейской комиссии в попытках сорвать усилия администрации Трампа по урегулированию конфликта в Украине.
 
ПолитикаРУМЫНИЯВыборыДональд Трамппризнание
 
 
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