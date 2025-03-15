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Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов
Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов - 15.03.2025, ПРАЙМ
Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов
Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T21:32+0300
2025-03-15T21:32+0300
2025-03-15T21:32+0300
политика
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БУХАРЕСТ, 15 мар - ПРАЙМ. Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии после того, как Центральное избирательное бюро повторно отклонило её кандидатуру. Центральное избирательное бюро Румынии в субботу отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах. Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году. "Повторное отклонение моей кандидатуры на президентских выборах в Румынии показывает, что демократическая система разрушена, а выборы уже сфальсифицированы. Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса", - говорится в открытом письме Шошоакэ Трампу, копию которого передела РИА Новости пресс-служба политика. В письме Шошоакэ утверждает, что запрет на её участие в выборах осуществлён "без каких-либо законных оснований, с вопиющим нарушением Конституции страны" и является "беспрецедентным фактом в цивилизованном мире". По мнению политика, к запрету её кандидатуры причастна председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая "напрямую вовлечена в избирательное мошенничество в Румынии, поскольку Брюссель хочет сохранить контроль над Румынией". Также Шошоакэ обвиняет руководство Европейской комиссии в попытках сорвать усилия администрации Трампа по урегулированию конфликта в Украине.
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румыния, выборы, дональд трамп, признание
Политика, РУМЫНИЯ, Выборы, Дональд Трамп, признание
Сенатор Румынии призвала Трампа не признавать результаты будущих выборов
Сенатор Румынии Шошоакэ попросила Трампа не признавать результаты будущих выборов
БУХАРЕСТ, 15 мар - ПРАЙМ. Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой не признавать результаты предстоящих выборов в Румынии после того, как Центральное избирательное бюро повторно отклонило её кандидатуру.
Центральное избирательное бюро Румынии в субботу отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах. Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году.
"Повторное отклонение моей кандидатуры на президентских выборах в Румынии показывает, что демократическая система разрушена, а выборы уже сфальсифицированы. Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса", - говорится в открытом письме Шошоакэ Трампу, копию которого передела РИА Новости пресс-служба политика.
В письме Шошоакэ утверждает, что запрет на её участие в выборах осуществлён "без каких-либо законных оснований, с вопиющим нарушением Конституции страны" и является "беспрецедентным фактом в цивилизованном мире".
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По мнению политика, к запрету её кандидатуры причастна председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая "напрямую вовлечена в избирательное мошенничество в Румынии, поскольку Брюссель хочет сохранить контроль над Румынией".
Также Шошоакэ обвиняет руководство Европейской комиссии в попытках сорвать усилия администрации Трампа по урегулированию конфликта в Украине.