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Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана - 15.03.2025, ПРАЙМ
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную программу... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T13:13+0300
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную программу Ирана."Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - сообщил Ульянов в соцсети X. Ранее Ульянов выразил обеспокоенность тем, что отсутствие переговоров в условиях приближающегося окончания срока действия иранской ядерной сделки (октябрь) может привести к неконтролируемой эскалации. Он полагает, что решение возможно при более четкой позиции США и их готовности к переговорам.В 2015 году Иран и ряд стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку, предусматривавшую снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. США вышли из соглашения в 2018 году и восстановили санкции, после чего Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, в частности, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и обогащении урана.
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мировая экономика, иран, сша, вена, рафаэль гросси, магатэ
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана
Постпред России в Вене обсудил с гендиректором МАГАТЭ ядерную программу Ирана
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную программу Ирана.
"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - сообщил Ульянов в соцсети X.
Ранее Ульянов выразил обеспокоенность тем, что отсутствие переговоров в условиях приближающегося окончания срока действия иранской ядерной сделки (октябрь) может привести к неконтролируемой эскалации. Он полагает, что решение возможно при более четкой позиции США и их готовности к переговорам.
В 2015 году Иран и ряд стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку, предусматривавшую снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. США вышли из соглашения в 2018 году и восстановили санкции, после чего Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, в частности, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и обогащении урана.
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