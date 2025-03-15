Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана - 15.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250315/yadernyy-855814682.html
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана - 15.03.2025, ПРАЙМ
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную программу... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T13:13+0300
2025-03-15T13:13+0300
политика
мировая экономика
иран
сша
вена
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную программу Ирана."Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - сообщил Ульянов в соцсети X. Ранее Ульянов выразил обеспокоенность тем, что отсутствие переговоров в условиях приближающегося окончания срока действия иранской ядерной сделки (октябрь) может привести к неконтролируемой эскалации. Он полагает, что решение возможно при более четкой позиции США и их готовности к переговорам.В 2015 году Иран и ряд стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку, предусматривавшую снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. США вышли из соглашения в 2018 году и восстановили санкции, после чего Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, в частности, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и обогащении урана.
https://1prime.ru/20250307/grossi-855556573.html
иран
сша
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8575adf2c61eedd5948986f4550296c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, вена, рафаэль гросси, магатэ
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
13:13 15.03.2025
 
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную программу Ирана

Постпред России в Вене обсудил с гендиректором МАГАТЭ ядерную программу Ирана

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© Фото : IAEA
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную программу Ирана.
"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с иранской ядерной программой", - сообщил Ульянов в соцсети X.
Ранее Ульянов выразил обеспокоенность тем, что отсутствие переговоров в условиях приближающегося окончания срока действия иранской ядерной сделки (октябрь) может привести к неконтролируемой эскалации. Он полагает, что решение возможно при более четкой позиции США и их готовности к переговорам.
В 2015 году Иран и ряд стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку, предусматривавшую снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. США вышли из соглашения в 2018 году и восстановили санкции, после чего Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, в частности, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и обогащении урана.
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии
7 марта, 08:58
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНСШАВенаРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала